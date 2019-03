Cum arată ultima aroganţă a lui Mayweather! A cheltuit 54 de milioane de euro dintr-un foc! Foto

Floyd „Money” Mayweather a castigat un munte de bani in cariera si nu se sfieste sa arate acest lucru cu fiecare ocazie – fostul campion din box sustinea inaintea luptei cu Conor McGregor ca a incasat 800 de milioane de dolari din meciurile sale! O parte din acesti bani s-au dus pe avionul sau privat cu care se mandreste pe retelele de socializare.

Conform celor de la AS, Mayweather a platit 54 de milioane de euro pe avion si fiecare parte a acestuia aminteste de sportivul american. Numele lui Mayweather este tiparit pe aeronava insa in interior este si mai si – logo-ul TMT („The Money Team”) este tiparit chiar la intrare iar pe aripi este scris palmaresul lui Mayweather: 50-0. Cei de la AS au publicat si primele imagini din interiorul avionului.



Chiar si pe covorul din avion este scris palmaresul lui Mayweather alaturi de initialele TBE (The Best Ever – Cel mai bun din toate timpurile). Aceleasi litere si cifre apar si pe uniforma pilotilor! Luxul predomina in avion unde sunt cateva canapele si televizoare – doar cu numele lui Mayweather tiparit cu litere aurite!, scrie sport.ro