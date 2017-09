Doctorul Horia Feier, de la Institutul de Boli Cardiovasculare din Timisoara, a postat pe Facebook o fotografie cu mana sa, dupa 12 ore de operatii, la o temperatura care ajunge in sala de operatii la 30 de grade.

„Mana dreapta, dupa 12 ore de operatii la 30 de grade…”, a scris doctorul timisorean. Acesta a explicat, intr-un comentariu postat la fotografie: „Problema e clima inexistenta: in sala sunt 30 de grade pe monitor, sub scialitica sunt 33, Iar sub halat Dumnezeu stie cat”, conform realitateatv.net.