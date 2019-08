Cu vipera printre blide, în vestul țării. Întâmplare de pomină în bucătărie

Apariție neobișnuită printre oalele aflate pe aragaz, într-o bucătărie din Ciclova, județul Caraș Severin. O viperă se târăște fără teamă pe mașina de gătit.

“În general noi ţinem uşa închisă, că ştim că sunt vipere. Dar am înfundat scurgerea la bucătărie şi a ieşit apă. Ca să se usuce mai repede am lăsat uşa puţin deschisă şi probabil că atunci a intrat în casă. Până acum nu au mai intrat, dar în curte găsim în fiecare an. S-au înmulţit foarte mult aici, toată lumea spune că intră şi în case”, a declarat femeia în bucătăria căreia a ajuns vipera.

Caraş-Severin este unul dintre judeţele unde viperele sunt la ele acasă. Regiunea este bogată în zone calcaroase ideale pentru modul de viaţă al viperelor. În această zonă a ţării trăiesc două specii de viperă: vipera cu corn bănăţeana(ammodytes ammodytes) care reprezintă circa 90% din populaţia din judeţ şi vipera comuna (berus), mult mai slab reprezentată. Ele pot fi deosebite foarte uşor, deoarece vipera cu corn, asa cum o tradeaza numele, are acel corn în vârful capului.

sursa: adevarul.ro