Cu dreptatea în mână și cu banii luați

O timișoreancă este indignată de modul în care Primăria Timișoara tratează problemele cetățenilor. Aceasta este nemulțumită că autoritățile locale nu au sprijinit-o în litigiul iscat în cadrul unei asociații de proprietari, iar vinovații nu au fost sancționați. ”În bloc, suntem 20 de proprietari, dintre care 11 nu avem centrală termică proprie.

Când a fost nevoie de schimbarea țevilor de apă caldă de la subsolul clădirii, pe motiv că erau foarte uzate, administratorul, Dumitru Belei și președintele de bloc, Nicolae Giuverdea, au hotărât, fără să facă ședință, să-i pună la plată doar pe cei care sunt racordați la Colterm. Banii i-au luat mărind cheltuielile, așa că în șase luni, de la cele 11 apartamente s-a strâns 2.100 de lei, sumă necesară reparațiilor.

Fiind părți comune, Legea 230 din 2007 spune că trebuie să plătească toți locatarii. În acest sens, m-am adresat atât celor de la Compartimentul de relaționare cu asociațiile de proprietari, cât și viceprimarului Imre Farkas, care mi-au dat dreptate și au spus că vinovații trebuie amendați, însă, din februarie și până acum, nu au făcut-o. Mă tem că dacă nu vor fi sancționați, când vor avea o nouă ocazie, președintele și administratorul vor face la fel și vom plăti doar noi, cei fără centrală termică”, spune Lizeta Tarcea, locatară în blocul 35 de pe Calea Martirilor.

Aproape un an de la prima sesizare

La începutul lunii decembrie a anului trecut, Lizeta Tarcea a făcut prima sesizare către autorități. Laura Matei, consilieră la Compartimentul de relaționare cu asociațiile de proprietari (CRAP) din cadrul Primăriei Timișoara, și responsabilul serviciului, Ion Manolache, împreună cu viceprimarul Imre Farkas au trimis două adrese cu aceeași dată și același răspuns. Aceștia au arătat că, potrivit articolului 43 din HG 1588/2007 (norma metodologică de aplicare a Legii 230/2007), cheltuielile pe cota-parte indiviză de proprietate, în funcție de suprafața utilă a apartamentelor și a spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință, reprezintă cheltuielile efectuate pentru administrarea, întreținerea, repararea, exploatarea și, după caz, consolidarea părților de construcții și instalații din condominiu aflate în proprietate comună. De asemenea, conform legii, proprietarii au dreptul să cunoască toate aspectele ce țin de activitatea asociației și au acces, la cerere, la orice document al acesteia.

Reprezentanții autorităților au concluzionat că vor fi făcute verificări al căror conținut va fi comunicat petentei. Răspunsul a venit de la Ion Manolache și Imre Farkas care, în urma discuțiilor avute cu președintele de bloc și administratorul, au recomandat convocarea unei adunări generale și alegerea din rândul proprietarilor a unui președinte dispus să nu permită administratorului păstrarea arhivei asociației și a ștampilei. Mai mult, reprezentanții autorităților susțineau că celor incriminați le-a fost pus în vedere modul de calcul pe cotă-parte indiviză pentru orice lucrare ce ține de partea comună, și că atât administratorul, cât și președintele vor fi amendați pentru neîndeplinirea atribuțiilor conform articolului 56 alineatul 1, litera b din Legea 230/2007.

”Calculele nu au fost refăcute, iar vinovații nu au fost amendați. Am fost în audiență la viceprimarul Imre Farkas, care a zis că se va rezolva, dar n-a fost așa. Am solicitat, în luna mai, un răspuns complet pe care să-l primesc în scris. N-a mai venit. Am cerut să merg iar în audiență, dar angajații primăriei m-au refuzat. Am nevoie de aceste acte pentru a putea acționa în instanță.

I-am scris pe facebook primarului Nicolae Robu, dar nu mi-a răspuns”, spune Lizeta Tarcea.

Femeia a rămas cu dreptatea în mână și cu banii luați…