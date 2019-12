Concurenţă mai ca la „Medicină” pentru postul lui Alin Popoviciu: 30 pe-un loc!

Ca la „Medicină” pe vremuri, atât de mare este concurenţa pentru un post de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării.

Alin Popoviciu, secretar executiv al PNL Timiş, a declarat că îşi doreşte acest post, însă mai sunt încă 30 pe locul râvnit.

„O spun răspicat. Nu îmi doresc să fiu prefect, nici director la aeroport şi nu vreau nici un alt post. Doar secretar de stat la Ministerul Dezvoltării, asta e singura mea opţiune şi o pot argumenta. Am acceptul primarilor, ştiu cum merg lucrurile acolo, am adus foarte mulţi bani pentru Timiş în perioada în care am fost deputat şi sunt convins că m-aş descurca din această postură.

Nu îmi doresc nimic altceva. Ştiu că sunt negocieri la nivel central, pentru că sunt vreo 30 ca mine care îşi doresc acest post”, a declarat Alin Popoviciu.

În eventualitatea în care va ajunge secretar de stat, fostul deputat şi-a fixat şi principalele obiective pentru care va milita: finalizarea sălii de sport din Timişoara şi demararea lucrărilor la noul stadion din urbea de pe Bega.

Primarii PNL Timiş, care îl susţin pe Popoviciu, s-au întâlnit miercuri cu ministrul dezvoltării, Ion Ştefan, şi l-au întrebat despre şansele timişeanului de a obţine funcţia, însă ministrul a fost destul de rezervat, declarând că, deocamdată, în minister se reduc posturile.