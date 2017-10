Concert caritabil pentru Timișoara. Trupe celebre şi-au dat mâna pentru reabilitarea a două spitale afectate de furtună

Mai multe trupe celebre din orașul de pe Bega și-au dat mâna pentru organizarea unui concert caritabil, cu scopul reabilitării a două spitale afectate de furtuna din 17 septembrie.

Pe scena din Piața Libertății vor urca duminică, începând cu ora 15, muzicieni cu vârste cuprinse între 14 și 70 de ani, într-un exemplu de solidaritate al unui oraș grav afectat de un fenomen meteorologic care a curmat mai multe vieți și a lăsat în urmă distrugeri masive.

În cadrul conferinţei de presă pe această temă, care a avut loc miercuri, au fost prezenţi primarul Timișoarei, Nicolae Robu, iniţiatorul concertului, Ilie Stepan (Pro Musica), Nicu Covaci (Pheonix), Adrian Bărar (Cargo) și alții, care au anunțat formațiile care vor concerta gratuit: Phoenix, Pro Musica, Cargo, Bega Blues Band, Implant pentru Refuz, Survolaj, JazzyBIT, MeltingDice, Within The Nova, Sonatic, Trupa Vest, Rock Abil, ALL Friends Band și Skywalkers.

Fondurile obţinute în urma campaniei de strângere prin vânzare de bilete (care vor costa 50 de lei), sponsorizări sau donaţii primite în urnele ce vor fi amplasate în timpul „Concertului pentru Timișoara” vor fi folosite pentru reabilitarea Institutului de Cardiologie și a Spitalului Clinic „Victor Babeș”.