„Color the Village”, o poveste de suflet cu final fericit

„Color the Village” este povestea a trei zile memorabile pentru localitatea cărășeană Eftimie Murgu. Luată în întregime cu asalt de peste două sute de oameni, veniți să dea o mână de ajutor satului, să dea culoare fațadelor gri și deteriorate, atmosfera a fost aparte.

Între 20 și 22 iunie, voluntari din toată țara s-au adunat să schimbe înfăţişarea caselor din Eftimie Murgu, într-o acțiune denumită generic „Color the Village”.

Ei au făcut reparaţii, au zugrăvit și au împodobit gospodăriile chiar și cu ghivece cu flori. Cei mai mulți și-au luat liber de la serviciu și au venit la Eftimie Murgu echipați de lucru. Au lucrat la case din tot satul, au făcut mortar, au pregătit culoare, au vopsit ferestre și porți.

„Atmosfera a fost incredibilă, chiar dacă fost trei zile foarte dificile din punct de vedere organizatoric. Am intervenit la 29 de case deoarece din păcate, au fost proprietari care au renunțat, însă am vopsit în schimb o fântână și un pod. Credem că obiectivul nostru a fost îndeplinit, am reușit să dăm culoare satului și vă invităm acum să vă plimbați la pas prin Eftimie Murgu. Veți descoperi case extraordinare, frumos colorate, pe care le veți vedea prin tot satul”, a spus Radu Trifan, președintele Asociației „Acasă în Banat”.

Promovarea zonei Almăjului și a Banatului Montan

Ideea acestui Festival al Faptelor Bune, „Color the Village”, a fost de a promova zona Almăjului și a Banatului Montan, de a interveni într-o zonă cu potențial turistic, dar care mai are nevoie de ajutor. Refacerea fațadelor gri este o intervenție rapidă, cu impact mare și care schimbă cu adevărat satul. Pentru a avea o experiență autentică, în fiecare zi voluntarii au avut parte de o bunătăți tradiționale: coleșă, cârnați, sarmale, dulcețuri din zonă sau suc de soc. La final, ei au făcut și o vizită la celebrele mori de apă de la Rudăria.

„Pentru cei care s-au implicat în acest proiect, sentimentul cel mai frumos a apărut la final, când au văzut efectiv cum arăta fiecare casă unde au lucrat şi au primit îmbrățișările și mulțumirile proprietarilor. Acum, când am terminat prima ediție <<Color the Village>>, ne gândim deja la următoarea”, a adăugat Radu Trifan.