Clasament Forbes: Top 10 al celor mai rentabili actori în 2017

Vin Diesel este actorul care a generat cele mai mari încasări în 2017, mare parte din venituri revenind francizei „Fast and Furious” în care acesta a jucat, potrivit unui clasament realizat anual de publicaţia Forbes.

Vin Diesel a generat încasări de 1,6 miliarde de dolari anul acesta. A opta parte a seriei „Fast and the Furious”, „Fate of the Furious”, lansată în aprilie, a avut încasări de 1,2 miliarde de dolari la nivel mondial.

Aceeaşi franciză îl are în distribuţie şi pe Dwayne Johnson, care ocupă locul al doilea în acest top, cu încasări generate de 1,5 miliarde de dolari. Anul acesta, Dwayne Johnson a mai jucat în „Baywatch” şi în recent lansatul „Jumanji: Welcome to the Jungle”.

Locul al treilea în top este ocupat de Gal Gadot, starul filmului „Wonder Woman”, cu încasări generate de 1,4 miliarde de dolari, iar Emma Watson s-a situat pe poziţia a patra, cu 1,3 miliarde de dolari.

Forbes a realizat acest clasament luând în considerare vânzările de bilete la nivel global în 2017, până pe 26 decembrie. Filmele de animaţie, în care actorii îşi împrumută vocile, nu a fost luate în considerare.

Anul trecut, cel mai rentabil star la Hollywood a fost Scarlett Johansson, cu 1,2 miliarde de dolari, scrie mediafax.ro.

Prezentăm mai jos Topul 10 al celor mai rentabili actori în 2017:

1. Vin Diesel (1,6 miliarde de dolari)

2. Dwayne Johnson (1,5 miliarde de dolari)

3. Gal Gadot (1,4 miliarde de dolari)

4. Emma Watson (1,3 miliarde de dolari)

5. Johnny Depp (1,1 miliarde de dolari)

6. Daisy Ridley (1,08 miliarde de dolari)

7. Tom Holland (888 de milioane de dolari)

8. Chris Pratt (864 de milioane de dolari)

9. Chris Hemsworth (845 de milioane de dolari)

10. John Boyega (815 milioane de dolari)