Cei de la RATT nu au ce pune sub brad: „În loc de salariu, angajaţilor li s-au virat câte 300 de lei pe card, așa, ca un fel de pomană”

Situația salariilor de la Regia Autonomă de Transport Timișoara (sau Societatea de Transport Public, cum i se spune mai nou) se prezintă destul de trist. Problemele au apărut încă de săptămâna trecută.

„În timp ce conducerea RATT și primăria se pregătesc pentru vacanța și festivitățile de sfârșit de an, angajații RATT sunt în fierbere. O parte a angajaților care ține de TESA și alte servicii auxiliare, întreținere, bilete nu au primit salariul de peste o lună, iar personalul de bord nu a primit salariul cuvenit pe luna noiembrie.

În loc de salariu, angajaților li s-au virat vineri, 15.12, câte 300 de lei pe card, așa, ca un fel de pomană. Noi îl întrebăm pe dl primar și pe dl director Goia cum se poate descurca cineva cu acești bani când fiecare avem familie în întreținere, avem rate, avem alte utilități de plătit și, una peste alta, și la noi vine Crăciunul?

Acești angajați se trezesc la ora 3 pentru schimbul 1 și ajung acasă de la schimbul 2 undeva la ora 2, când ceilalți sunt de mult acasă. Noi, angajații, ne-am făcut treaba, cei responsabili să plătească! Ne cerem drepturile salariale!”, ne-a scris duminică, pe adresa redacției, o angajată a RATT.

Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a recunoscut, vinerea trecută, că la RATT nu au putut fi virați toți banii de salarii:

„Sunt anumite restanțe salariale la RATT. Am tot plătit să se facă acumulări pentru plăți de restanțe salariale, chiar dacă nu vor ajunge total la zi. Sunt două categorii: personalul de bord, să zicem, are întârziere mai mică, personalul de birou are o restanță mai mare. Avem plăți mari pentru RATT și, ca să nu pierdem reeșalonarea, a trebuit să achităm acele plăți pentru că altfel se punea poprire pe conturi, se trecea la executare silită și la RATT chiar ai ce să execuți”.

Pentru RATT a fost virată, din bugetul local, suma de 4,5 milioane de lei. Bugetul regiei este grevat de pierderea unui proces în urma unei sentințe definitive din anul 2016, conform căreia RATT trebuie să achite restanțe la impozite de peste 30 de milioane de lei. Acestea au fost eșalonate, conform înțelegerii cu ANAF, pe o perioadă de cinci ani.

Restanțele la salariile angajaților RATT nu constituie singura problemă financiară a Primăriei Timișoara, care va intra în 2018 cu facturi neplătite.

„N-am putut să fac o parte din plăți, dar ele vor fi făcute în ianuarie, pentru că, în loc să ne intre 34 de milioane de lei, cât ne așteptam noi, în 10 decembrie ne-au intrat 26 de milioane și apoi un milion. Or, să ai mai puțin cu opt, respectiv cu șapte milioane, decât ai presupus că poți să ai, înseamnă o perturbare foarte, foarte mare”, a spus Nicolae Robu.

Imagine de arhivă