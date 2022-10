Ceartă între Drulă și Grindeanu, în Parlament: „Eu nu mi-am adus toți oamenii de la Timișoara, toate amantele cu care ați populat consiliul de administrație” (video)

Ceartă între Drulă și Grindeanu, în Parlament: „Eu nu mi-am adus toți oamenii de la Timișoara, toate amantele cu care ați populat consiliul de administrație”

Ceartă în comisia de Transporturi din Camera Deputaților între Sorin Grindeanu și Cătălin Drulă.

Chemat în Parlament să dea explicații despre stadiul Autostrăzii Unirii, actualul șef de la Transporturi a avut un schimb dur de replici cu predecesorul său, relateaza digi24.ro.

În timp ce Sorin Grindeanu i-a reproșat lui Cătălin Drulă lipsa rezultatelor în cele opt luni de mandat, acesta din urmă a criticat modul în care s-ar face numirile în minister și în companiile din subordine.

Sorin Grindeanu – ministrul Transporturilor: Borna pe care Ministerul Transporturilor o are de îndeplinit prin PNRR e la anul, când trebuie să avem semnate 50%.

Cătălin Drulă, fost ministru al Transporturilor: 100%! Asta este borna din PNRR. Borna de la anul e 100%.

Sorin Grindeanu: O să avem 100%, spre dezamăgirea dvs, la începutul anului.

Cătălin Drulă: Domnule ministru, haideți să lămurim un pic asta cu dezamăgirea, că m-ați hărțuit de mi-ați rupt fâșul. Iubesc infrastructura. Dacă ați avea numai realizări, aș fi mulțumit.

Sorin Grindeanu: Dacă o iubiți, de ce n-ați putut să faceți mai mult?

Cătălin Drulă: Chiar am făcut în alea opt luni.

Sorin Grindeanu: Ce?

Cătălin Drulă: Ia întrebați un pic prin minister. Eu n-am adus toți politrucii, nu mi-am adus toți oamenii de la Timișoara, toate amantele cu care ați populat consiliul de administrație.

Numai luni și marți stați în minister. Vreți să luăm nume cu nume, ca să vedem ce CV-uri ați pus?

Parlamentar: Stimați colegi, noi nu putem să stăm să ascultăm frustrările domnului președinte Drulă.

Cătălin Drulă: Succesul dvs ar fi succesul României. Din păcate, lucrurile merg extraordinar de prost. Sorin Grindeanu: Domnule președinte, orice e mai mult decât zero.

Cătălin Drulă: Dacă tot repetați punctajul de partid, tot nu schimbă nimic.

Sorin Grindeanu: Ați făcut mai mult de zero? Cătălin Drulă: Am făcut o grămadă. Am făcut alături de o echipa de oameni valoroși.

Sorin Grindeanu: Acest zero pare un număr care vă urmărește la fel ca și în guvernarea Cioloș. Zero v-a urmărit și vă urmărește în continuare.

Cătălin Drulă: Să trecem mai departe la următoarea întrebare, ca să le permitem și colegilor.



Foto: Facebook/Cătălin Drulă