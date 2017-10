Ce a păţit un timişorean după ce a apăsat tasta 4 la numărul de contact al eMAG

Când curierul i-a bătut în ușă, în 13 iulie, cu aparatul de aer condiționat pe care îl comandase pe internet doar cu o zi înainte, timișoreanul Dan Măcicășan și-a spus în sinea lui că a fost foarte inspirat optând pentru serviciile eMAG.

Bucuria lui s-a estompat câteva zile mai târziu, când a constatat că, odată instalat pe perete, aparatul nu răcea. Ce-i drept, încălzea foarte bine… Dar mai bine îi dăm cuvântul „fericitului” proprietar al unui aparat de aer condiționat pe care îl poate folosi doar pe post de… calorifer:

Aparatul de aer condiționat așteaptă și acum să fie înlocuit

„După ce mi-a venit aparatul acasă, am sunat la eMAG, iar la tasta 4 am fost pus în legătură cu Depanero, firmă despre care am înțeles că este cea care instalează aparatura electrocasnică la clienții eMAG. Aceștia au trimis reprezentanții lor în teritoriu, pe cei de la Hermacos, care au instalat aparatul și care au constatat, ca și mine, că aparatul nu răcește.

Echipa de la Hermacos a mai venit încă o dată, în 1 august, constatând același lucru, că aparatul nu răcește în parametrii normali. În acel moment, văzând că Prompt Service Clima apare pe factură ca furnizor, am sunat la această firmă.

În 12 iulie, eMAG își anunța clientul să stea „fără griji”

Mi-a răspuns un domn, Teodor Lamba, care mi-a spus că el nu poate să-mi schimbe aparatul din cauza faptului că eMAG a trimis, prin Depanero, un instalator neautorizat de către firma producătoare a aparatului de aer condiționat, firma Gree. Reprezentantul lui Prompt Service Clima mi-a transmis că, în mod normal, el, furnizorul, își asumă răspunderea unui aparat defect și el trebuie să-l plătească, să suporte cheltuielile, inclusiv cele de transport, ale unui aparat nou, dar că, din cauza faptului că eMAG a trimis să-l instaleze pe cineva neautorizat, el nu mai poate să suporte aceste costuri.

Ba, mai mult, mi s-a spus că aparatul și-a pierdut și garanția de trei ani, fiindcă a fost instalat de o firmă neautorizată pentru montarea acelui produs!. Și la această oră discut, prin SMS, și telefonic cu acest Teodor Lamba, care s-a ocupat de la bun început de problemă.

Instalatorii confirmă că aparatul nu răcește, dar văd și partea plină a paharului…

El a trimis o echipă cu care colaborează Prompt Service Clima în Timișoara, ca să constate că aparatul nu funcționează. Domnul Lamba îmi spune, și la acest moment, că el nu poate să-mi trimită un alt aparat până eMAG nu-l plătește.

Am luat legătura și cu eMAG, dar cu ei pot vorbi doar prin call-center și, de fiecare dată când îi sun (iar asta se întâmplă dacă nu zilnic, atunci măcar o dată la două-trei zile), prind un alt operator, cu care trebuie să reiau problema de la Ana la Caiafa, ca să înțeleagă despre ce-i vorba. Uneori, operatorul pe care îl nimeresc îmi spune că ia legătura cu eMAG Marketplace, de unde îmi va fi furnizat un răspuns, alteori sunt pus în așteptare, după care mi se spune că problema e în curs de rezolvare. Dar nu se rezolvă nimic!

Tipul de la Prompt Service Clima îmi spune <Dom’le, eMAG n-a plătit factura!>. La rândul lor, cei de la eMAG îmi spun că și eu trebuie să-i comunic celui de la Prompt Service Clima că, dacă le va trimite o factură fără TVA, atunci ei o vor plăti (?!). Nu știu ce înseamnă chestia asta din punctul de vedere contabil, altceva mă revoltă: de unde și până unde trebuie să fac eu, clientul păgubit, pe intermediarul între cele două firme?!„.

Dan Măcicășan s-a adresat și Protecției Consumatorilor, care i-a direcționat plângerea către colegii din București, acolo unde se află sediul central al eMAG. Până va primi un răspuns de la ANPC, nu-i exclus ca timișoreanul să mai primească și alte „misiuni” de la compania care, după ce s-a văzut cu banii în buzunar, își bate joc de trei luni încoace de client.