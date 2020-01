Candidatură-bombă la şefia Medicinei timişorene! Proiect de 100 de milioane de euro, fonduri europene

Un celebru medic timişorean şi-a anunţat candidatura la funcţia de rector al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara. Este vorba despre prof. dr. Virgil Păunescu, coordonatorul centrului Oncogen.

Principalul obiectiv din programul managerial îl constituie atragerea de fonduri europene, respectiv suma de 100 de milioane de euro, necesară pentru punerea în practică a principalelor obiective ale universităţii.

Acestea ar trebui să urmărească trei obiective: activitate didactică, activitate medicală şi activitate ştiinţifică, toate acestea fiind posibile doar prin investiţii majore, cu fonduri mult mai mari decât cele din prezent. Cele 100 de milioane de euro sunt tot atâtea motive pentru care Păunescu speră să devină rector.

„Universitatea nu are aceste sume, iar singura sursă care ne rămâne este finanţarea din fonduri europene. La Oncogen am reuşit, cu doar două discipline şi cu o mână de oameni, să atragem 25 de milioane de euro. Gândiţi-vă cât de multe am realiza dacă am avea la dispoziţie un departament de atragere a fondurilor europene, un departament profesionist, care să ne asiste în depunerea de proiecte pe multiplele axe care se vor deschide.

Este un moment prielnic, deoarece Bucureştiul, care este principalul nostru competitor, nu mai este eligibil pentru aceste fonduri europene, întrucât a depăşit nivelul de trai mediu în Uniunea Europeană. 75 la sută din aceşti bani ar trebui repartizaţi către sectorul clinic, pentru dotarea cu aparatură de specialitate, învăţământ de calitate şi asistenţă medicală, iar 25 la sută, către sectorul paraclinic, unde să fie folosiţi pentru dezvoltarea antreprenorială şi sprijinirea sectorului clinic, precum şi pentru creşterea salariilor personalului implicat în aceste proiecte”, este mesajul transmis de Virgil Păunescu.