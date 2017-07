„Când Timişoara are gust amar…”

„Eu și Cargo cântăm de peste treizeci de ani. Cântăm pentru Timișoara, dar în Timișoara foarte rar”, îşi începe Adi Bărar, fondatorul trupei Cargo, gândurile exprimate în mediul online. Este o scrisoare fără destinatar, dar care şi-a găsit pe drum adresanţii. Bărar nu înţelege de ce reprezentanţii administraţiei locale ocolesc trupele din urbe în favoarea altora.

„Nu mă refer aici la concertele de club – făcute în regie proprie – sau cele mai < > de la festivalurile Timișoreana – manifestări care nu au nimic comun cu administrația, fiind doar niște evenimente finanțate de un producător de bere, ci ma refer la manifestările organizate de către Primăria Timișoara, pentru timișoreni.

Cargo și-a adus trofeele și banii câștigați întotdeauna în Timișoara, banii şi i-a cheltuit tot în Timişoara iar impozitele în Timișoara au fost plătite.

Cargo a scris pe primul disc imprimat în Franța – „Cargo din Timișoara”, a dus steagul Timișoarei cu mândrie de la Roma – Premiile MTV, până la Cotroceni, la Președintele României. Suntem o filă din istoria culturii româneşti pe care scrie mare negru pe alb: Timişoara.

Poate că nu e destul, sau …? Cargo era sa fie uitată de administrația locală timișoreană la aniversarea de 30 de ani, dar niște oameni inimoși i-au adus aminte domnului primar Nicolae Robu de noi și de ce reprezentăm pentru comunitate, așa că am fost numiti Cetățeni de Onoare ai Oraşului. Dar nici cu acea ocazie și nici după, primăria nu ne-a invitat/solicitat să cântăm pentru timisorenii noștri. Am fost de cele mai multe ori roata de rezerva a culturii locale. (…) În acest an au avut loc numeroase evenimente culturale organizate de municipalitate. În nici unul nu am fost chemaţi sau măcar propuşi pentru a participa.

Nu ne plângem. Programul nostru este încărcat şi suntem nevoiţi să refuzăm chiar unele contracte, numai că suntem trişti că tocmai la noi acasă nu suntem prezenţi. Cu părere de rău, al vostru – nu al lor, Adi Bărar”, îşi încheie artistul mărturia. Referinţa se face, probabil, şi la spectacolele organizate de Ziua Timişoarei, unde pe scenă vor urca, printre alţii, The Motans, Antonia şi Carla’s Dreams.

Membrii trupei Cargo nu sunt singurii artişti uitaţi tocmai de… ai lor. AG Weinberger i-a răspus lui Adi Bărar: „Eu păţesc exact la fel la Oradea… aşa că te/vă înţeleg perfect deci sunt întru totul în asentimentul vostru… trist şi regretabil… dar mergem înainte… suntem condamnaţi să dăruim!”