Călin Dobra, preşedintele CJT: „Cel mai plăcut moment al zilei este atunci când sunt cu fetiţa mea”

– Cum decurge o zi normală de lucru din activitatea unui preşedinte de consiliu judeţean?

– Oamenii trebuie să ştie că şi munca unui preşedinte al consiliului judeţean este la fel ca oricare alta, doar că este mult mai mediatizată. Şi eu vin la serviciu ca şi ceilalţi oameni, am îndatoriri, responsabilităţi, termene care nu trebuie depăşite şi situaţii care nu suportă amânare. Fireşte, prin natura activităţii publice, responsabilitatea este mult mai mare decât în alte domenii, dar nu pot nicidecum să mă victimizez din această cauză.

Mi-am asumat această poziţie, ştiu de ani buni ce presupune expunerea publică, ce vulnerabilităţi există şi câţi adversari îţi atragi. M-am obişunit cu toate astea şi încerc să le fac faţă bărbăteşte, cu asumare şi răspundere, aşa cum cred eu că ar trebui să procedeze o persoană publică.

Revenind la întrebare, o zi de lucru înseamnă şedinţe şi discuţii cu angajaţii din subordine, întâlniri cu diverşi factori de decizie din judeţ, dar şi cu oameni simpli, planuri de investiţii, proiecte pentru judeţ, activitate de reprezentare şi multe alte lucruri care presupun timp, răbdare, energie şi motivaţie. De multe ori, ziua de lucru continuă cu deplasări în teren, pentru a vedea la faţa locului care sunt nevoile oamenilor şi cum putem face să le fie mai bine.

– Lumea vă ştie mai mult ca om politic şi lider al administraţiei judeţene. Cum este celălalt Călin Dobra, cel din afara spaţiului public?

– Aşa este, sunt conştient că activitatea politico-administrativă mi-a conferit o anumită notorietate şi este şi normal să fie aşa, peste tot în lume se întâmplă asta. Lumea te priveşte la televizor, îţi vede poza în ziare şi începe să te perceapă ca o persoană publică parcă desprinsă cumva de viaţa de zi cu zi. Nu este deloc aşa. Şi eu sunt om obişnuit, cu trăirile mele, cu bucurii, cu necazuri, cu zile mai bune sau mai proaste.

Am o familie şi îmi doresc să fiu cât mai aproape de ea şi din punct de vedere fizic, pentru că ştiu bine cât de mult înseamnă familia şi timpul petrecut în mijlocul ei. Uite, de pildă, dacă e să vorbim de părţile frumoase ale unei zile din viaţa unui preşedinte de consiliu judeţean, pentru mine cel mai plăcut moment al zilei este atunci când sunt cu fetiţa mea. Oricât de multe satisfacţii profesionale aş avea, nu se compară cu emoţiile pe care le am alături de micuţa mea, de familie.

– Prin natura funcţiei, aţi cunoscut mulţi oameni. Cu ce învăţăminte aţi rămas, ce v-a marcat la modul general, în tot acest timp petrecut printre oameni importanţi ai comunităţii?

– Am învăţat multe şi sunt convins că mai sunt lucruri de asimiliat, de perfecţionat şi de aplicat. Într-adevăr, am avut de-a face cu diverse personalităţi, mai de anvergură sau mai modeste, dar eu pot spune că de la toţi am învăţat câte ceva. Fiecare şi-a adus o anumită contribuţie în formarea mea, desigur, într-o măsură mai mare sau mai mică.

Poate că nu toate sfaturile primite au fost cele mai bune, dar cu siguranţă au avut un oarecare efect. Pentru asta, eu le mulţumesc tuturor şi îi asigur că pentru mine a însemnat foarte mult faptul că mi-au fost alături în tot acest timp.

– Dezamăgiri nu aţi avut? În astfel de cazuri, mai sunt valabile mulţumirile?

– Fireşte că au fost şi dezamăgiri. la fel cum cred că fiecare dintre noi avem în viaţă. Important este să trecem peste ele cu detaşare, fără ranchiună şi dorinţă de răzbunare. Faptele mai puţin creştineşti pe care le fac unii semeni de-ai noştri nu trebuie să primească acelaşi răspuns şi din partea noastră, a celor care vrem să facem bine. Dacă am răspunde cu aceeaşi monedă, ar însemna să ne schimbăm caracterul bun atunci când cineva ne face rău. Eu nu pot face asta, puteţi conta pe aşa ceva!