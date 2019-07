Brigitte şi Florin Pastramă au făcut nunta azi! Primele imagini de la eveniment

Brigitte și Florin Pastramă sunt în culmea fericirii. Chiar dacă s-au căsătorit civil în urmă cu câteva săptămâni, frumoasa brunetă și cunoscutul om de afaceri așteptau cu nerăbdare ziua în care își vor putea declara iubirea în fața lui Dumnezeu.

Așteptarea a luat sfârșit, pentru că astăzi cei doi au trecut prin emoțiile cununiei religioase, în urma unei ceremonii la care au luat parte toți cei dragi.

„Această nuntă va fi, practic, un reality show, care a început să fie filmat de vreo două săptămâni şi, cum eu sunt cea care mă ocup de tot ce înseamnă partea de organizare, de locaţie – Magic Place, de promovarea căreia mă ocup – tot ce ţine de petrecere sunt implicată şi eu. Avem încontinuu filmări, am ales locaţia, am făcut degustarea de meniu, le-am ales camerele în care vor sta, am stabilit locul în care va fi cununia religioasă (va fi tot acolo, pe pajişte), am ales trupa care va cânta, candy-barul… Şi acum urmează să facem degustarea tortului, repetiţiile pentru dansul mirilor. Suntem în pregătiri intense şi, practic, la două zile ne vedem să mai facem câte ceva” , spunea Oana Roman în urmă cu câteva zile, când pregătirile pentru petrecere erau în toi.

Grandiosul eveniment are loc într-unul dintre cele mai luxoase saloane din Capitală, care și-a deschis astfel porțile pentru circa 430 de invitați, reprezentanți de seamă ai showbiz-ului românesc.

În ceea ce privește dansul mirilor, acesta s-a făcut pe o melodie interpretată live de trupa care se ocupă cu întreținerea atmosferei.

„Noi am vrea să înlocuim sarmalele cu o poveste, cu un meniu pe care noi l-am mâncat în Ferma”, au dezvăluit cei doi proaspeți însurăței, într-un interviu acordat recent.

Brigitte și Florin Pastramă s-au cunoscut chiar în cadrul show-ului transmis de Pro TV.

stitimondene.fanatik.ro