Brigada Diverse în format nou. CJT și CLT la munte și la mare

Sub pretextul că, după ani și ani de experiență în administrația publică, încă n-au învățat abc-ul meseriei, o grămadă de aleși locali se “formează profesional”, pe banii statului, în stațiuni de pe litoral sau din creierii munților

Camuflarea unor veritabile vacanțe de lux pe bani publici în așa-zise “cursuri de pregătire, formare și perfecționare profesională” rezervate consilierilor locali și județeni reprezintă o operațiune cel mult imorală, dar nu ilegală. Motivul pentru care legiuitorul a prevăzut organizarea unor asemenea cursuri este unul rațional: de exemplu, dacă un profesor de muzică ajunge consilier local/județean, este limpede că acesta nu are habar cu ce se mănâncă administrația publică, drept pentru care e musai să urmeze cursurile respective, pentru însușirea unor noțiuni de bază.

Regula și excepția

Legea 393/2004 privind Statutul aleșilor locali spune așa, în articolul 41, alineatul 1: “Aleșii locali beneficiază de plata cursurilor de pregătire, formare și perfecționare profesională organizate de instituții specializate, în decursul mandatului, conform hotărârii consiliului local sau județean”.

În continuare, alineatul 2 prevede că “Aleșii locali au obligația de a participa la cel puțin un curs de pregătire în domeniul administrației publice locale, în decursul primului an de mandat”. Așadar, doar consilierii boboci sunt obligați să participe la aceste cursuri și doar în decursul primului din cei patru ani de mandat.

Alineatul 3 al aceluiași articol 41 vine cu ultimele precizări: “Se exceptează de la prevederile alin. (2) aleșii locali care au deținut anterior un alt mandat de consilier local, consilier județean, președinte al consiliului județean, primar sau au exercitat funcția de prefect, au fost funcționari publici, au deținut un mandat de parlamentar sau au studii economice, juridice sau administrative”.

Tot ce nu este interzis este permis

În acest ultim alineat regăsim portița prin care s-a permis băieților deștepți să transforme o chestiune logică, rațională, de bun-simț într-o mega-afacere: în loc să le interzică – din motive ce țin de administrarea judicioasă a banului public – consilierilor locali/județeni cu mai multe mandate la activ sau cu studii de specialitate să urmeze acele cursuri, legiuitorul a ales să nu îi oblige să participe la ele.

Logic, dacă tu, consilier local/județean ești la al doilea sau la al treilea mandat, se presupune că te-ai școlit la locul de muncă, chiar dacă, la debut, n-ai știut prea multe despre jobul ăsta. Adică în patru ani ai avut tot timpul să furi meserie, să înveți din mers de la colegii mai experimentați, astfel încât să poți să-ți îndeplinești corect funcția de consilier local/județean. Pe de altă parte, dacă în patru ani ai primului mandat n-ai reușit să asimilezi noțiunile necesare, atunci nu vei reuși nici într-un curs de câteva zile la mare sau la munte, unde ai și alte tentații…

De asemenea, indiferent că este la primul sau la mandatul “n”, consilierul local/județean care are studii economice, juridice sau administrative n-ar avea ce să mai caute, conform alineatului 3 al articolului 41 din Legea 393/2004, pe la cursurile de formare profesionale, fiindcă bagajul de cunoștințe acumulate în anii de facultate îi este arhisuficient pentru a face față cu brio fișei postului. Toate aceste argumente de bun-simț au fost avute în vedere, cu siguranță, de legiuitor, care, însă, așa cum spuneam mai sus, n-a mers până la capăt, ci s-a oprit la jumătate. N-a interzis, ci doar a exceptat. Or, tot ceea ce nu este interzis este permis, nu-i așa?

Provocări, tendințe și atingeri de lux

Grație acestei permisivități a legii, numărul de consilieri locali/județeni care își fac vacanțe la mare sau la munte pe bani publici a explodat. În loc ca la aceste “cursuri de pregătire, formare și perfecționare profesională” să participe doar aleșii novici în ale administrației publice, iau drumul litoralului sau al stațiunilor montane cohorte întregi de consilieri aflați chiar și la al treilea sau la al patrulea mandat ori cu studii superioare de specialitate în spate!



De exemplu, printre consilierii județeni timișeni care au participat în această vară la un curs cu un titlu decupat mai degrabă din lumea modei – “Provocări și tendințe în managementul din administrația publică, surse de finanțare pentru îndeplinirea obiectivelor propuse” – se află și personaje cu vechi state de servicii în politica de pe Bega, cum ar fi penelistul Cosmin Costa, aflat deja la al treilea mandat sau pesedista Romanița Jumanca, pe care o regăsim în perioadele 2008-2012 și 2012-2016 în Consiliul Local Timișoara.

Despre ce “provocări” mai poate fi vorba pentru acești experimentați politicieni timișoreni, ce ar mai putea ei afla despre “sursele de finanțare pentru îndeplinirea obiectivelor”?! După un deceniu de participări în ședințele de consiliu județean sau local, după sute și mii de proiecte aprobate sau respinse, ce nevoie mai au cei doi aleși de cursuri de “pregătire, formare și perfecționare profesională”?

Da, știm, e un proverb care spune că omul cât trăiește învață, posibil să se aplice și în cazul de față, însă mai degrabă credem că varianta cu vacanța pe bani publici e mai aproape de adevăr. Nu de alta, dar cui i-ar strica un sejur gratuit de șapte zile în toiul verii, la Mamaia, într-un hotel de patru stele (Richmond – a touch of luxury/o atingere de lux, așa cum aflăm de pe site-ul acestuia)?!

Două facultăți la privat nu fac cât un curs plătit de stat

De o atingere de lux a beneficiat și Dorin Cândea (PMP), fost consilier județean în mandatul 2008-2012 și cu două diplome de licență în CV, una în științe juridice la “Spiru Haret” Craiova, alta în științe economice la “Ioan Slavici” Timișoara, ambele facultăți private și pepiniere de angajați la… stat.

Un paradox ca atâtea altele pe meleagurile românești… Deși doxă de carte – și nu orice carte, ci în specialitatea prevăzută de lege – și fost șef de instituție publică (RAR Timiș), domnul Cândea a poposit timp de șapte zile la Hotel Richmond din Mamaia, pentru a lua notițe despre ce va să zică “Management performant, planificare strategică și dezvoltare urbană integrată”.

Titlul cursului ne-a convins, suntem convinși că s-au vorbit chestii interesante acolo, sperăm să-i folosească consilierului cu pricina. Deși, dacă ne gândim bine, studiile făcute la acele prestigioase facultăți private conexate cu experiența profesională l-ar fi îndreptățit pe Dorin Cândea să fie lector, nu cursant…

La al patrulea mandat, tot mai are de-nvățat

Același Hotel Richmond a fost, în această vară, gazda unui alt curs „Urbanismul și autorizarea construcțiilor, taxe și impozite”, la care a participat și un personaj care a îmbătrânit în Consiliul Județean Timiș, penelistul Tiberiu Lelescu, aflat la al… patrulea mandat!

Din anul 2000 încoace, domnului Lelescu i-a scăpat doar mandatul 2008-2012, în rest le-a prins pe toate. Și, totuși, se pare că toată această experiență de consilier județean nu i-a fost suficientă lui Tiberiu Lelescu pentru a asimila noțiunile legate de urbanism și autorizarea construcțiilor, de taxe și impozite, îi trebuia musai un sejur de lux la Mamaia pentru treaba asta…

Cursu-i curs, bălăceala-i bălăceală

În aceeași perioadă, tot la Mamaia și tot la un hotel de patru stele (Laguna), un alt consilier județean, penelistul Adrian Pășcuță (care a demisionat din CJT în data de 22 august), a urmat cursul “Comunicare externă și crearea imaginii instituției”. Foarte frumos, doar că, după un mandat de consilier local în perioada 2004-2008 și unul de consilier județean în mandatul 2012-2016, bașca o licență în științe economice, se pare că domnul Pășcuță avea nevoie de cursul acela la fel ca un chel de un pieptene performant.



Cum spuneam, e doar o părere – a noastră -, Adrian Pășcuță are alta: „Eu toată viața mea voi învăța și este principala mea pasiune și dorință. Îmi doresc în permanență să devin mai bun, să cunosc mai multe, să fiu la curent cu ultimele noutăți”.

Fiindcă am observat că ex-consilierul postase pe pagina personală de Facebook, chiar în perioada în care a frecventat cu asiduitate cursul cu pricina, fotografii făcute la piscină alături de copiii săi (în 3 august, la ora 11,34, respectiv în 5 august, la ora 16,36), l-am rugat să ne explice situația: „În timpul cursului am făcut curs. În timpul pauzelor am postat pe Facebook, am mâncat, am băut o cafea (…) Eu la mare m-am dus singur.

Exact în aceeași perioadă, la un cu totul și cu totul alt hotel, au fost părinții mei cu copiii, n-au avut nici o legătură cu hotelul la care am fost cazat eu”. Cu alte cuvinte, bălăceala din piscină a fost efectuată în afara orelor de curs, alea au fost sfinte…

Mai bine mai târziu decât niciodată

Un alt consilier județean cu un hat-trick de mandate (2008-2012, 2012-2016, 2016-2020), Dorin Cutu (PSD, ex-PDL), n-a aflat în ultimii nouă ani care este “Rolul comunicării în instituțiile publice”, deși, culmea, chiar a condus o asemenea instituție (Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier Timiș)… Mai bine mai târziu decât niciodată: domnul Cutu a aflat cu siguranță cât de importantă este comunicarea în cursul ținut în această vară la alt hotel de patru stele din Mamaia, Ramada.

Repetiția este mama învățăturii

Și în Consiliul Local Timișoara există aleși care profită de portița legală și, deși au depășit faza virginității politico-administrative, se înscriu cu entuziasm la vacanțe plătite din bani publici. De pildă, Marius Dugulescu (PMP) a participat, în această vară, la cursul “Etică, moralitate și integritate în instituțiile publice”, ținut la Grand Resort Vox Maris din Costinești, un curs din care este greu de crezut că ar fi aflat mai multe decât a acumulat deja în mandatul de parlamentar (2008-2012) sau din studiile postuniversitare în management de la Universitatea de Vest ori din cursul de perfecționare “Bazele administrației publice”, urmat la Institutul Național de Administrație.

Chiar dacă noi credem că un sejur gratuit la Vox Maris a fost prea tentant pentru a fi refuzat, domnul Dugulescu ne corectează: „M-a interesat subiectul și legea îmi permite!”.

Alți consilieri locali și-au păstrat forțele pentru această toamnă, când, la Predeal, vor aprofunda o temă clasică, „Comunicare și bazele administrației publice”, pretabilă pentru aleșii aflați la debut, nu pentru veterani ai CLT, așa cum sunt peneliștii Simion Moșiu și Ștefan Sandu, aflați la al treilea mandat, ori pentru alți doi reprezentanți ai PNL, Radu Dimeca și Adelina Tîrziu, cu două mandate la activ. Dacă după atâția ani de activitate în consiliul local, există aleși care mai au încă nevoie să asimileze noțiuni de bază în domeniul administrației publice, e limpede că procesul deliberativ din CLT suferă enorm din punct de vedere calitativ…