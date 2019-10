Brazii de Crăciun au apărut deja în magazine. Explicaţia, dezvăluită de specialiști

E toamnă în calendar, vară în termometre şi Crăciun în magazine. Cu două luni înainte de sărbători, rafturile sunt deja pline de beteală, ghirlande luminoase, globuri şi chiar brazi gata împodobiţi. Este o strategie pentru a creşte vânzările, spun specialiştii în marketing, însă psihologii îi liniştesc pe cei care abia aşteaptă Crăciunul: spiritul sărbătorilor ne face numai bine.

Cei care vor sa intre cu adevarat in spiritul sarbatorilor de iarna gasesc in magazine pana si brazi. E drept ca, cei mai multi sunt artificiali. Cei naturali sunt mici, in ghiveci si pot fi plantati si in gradina.

Pe acest lucru pare că au mizat şi comercianţii, care au scos la vânzare decoraţiunile pentru iarnă, cu două luni înainte de sărbători.

Experţii în marketing vorbesc însă despre o strategie prin care vânzările cresc cu până la 5 procente.

sursa: observatot.tv