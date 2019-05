Bianca Gavriliță: Pe 26 mai vom alege drumul pe care vrem să-l urmăm în Uniunea Europeană

Dragi prieteni,

Ne mai despart câteva zile până la alegerile pentru Parlamentul European. Pe 26 mai suntem chemați la urne pentru a-i alege pe cei care vor reprezenta România în viitoarea construcție europeană.

Pe 26 mai vom alege, practic, drumul pe care vrem să-l urmăm în Uniunea Europeană. Vrem să fim în continuare văzuți ca cetățeni ai unei țări de mâna a doua sau să fim tratați cu respect și să avem aceleași drepturi ca orice alt cetățean european?

Timp de aproape trei ani am reprezentat Timișul în Parlamentul României, iar acum candidez pentru Parlamentul European. Medic fiind, am luptat pentru ca sănătatea să fie o prioritate. Iar ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani dovedește că eforturile nu au fost zadarnice.

Salariile medicilor au crescut de trei-patru ori, s-a diminuat drastic exodul de medici către străinătate, s-au obținut peste 700 de milioane de euro din fonduri europene pentru dotări și investiții în spitale.

Proiectul meu de suflet este pe cale să se înfăptuiască. Institutul de Boli Cardiovasculare Timișoara va avea din nou, după aproape 15 ani, o Secție de Chirurgie Cardiacă pentru Copii. Am crezut cu tărie în acest proiect și am reușit să conving Ministerul Sănătății să aloce primii bani pentru ca această secție să devină funcțională. De asemenea, noul corp de clădire al

Spitalului de Copii din Timișoara, un proiect al întregii organizații PSD, ar putea fi gata până în luna decembrie a acestui an.

Dragi prieteni, pe 26 mai putem să demonstrăm că România merită mai mult. România trebuie să fie parte componentă a unei Europe fără standarde duble, fără două viteze. Putem să arătăm că respectăm valorile europene, dar că apărăm deopotrivă valorile naționale. În același timp, însă, atunci când mergem în Parlamentul European trebuie să reprezentăm o singură voce care luptă pentru România, o Românie Europeană.

Bianca Gavriliță

Candidat la alegerile europarlamentare din 26 mai

