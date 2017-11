Bază pentru militarii răniţi, în Banat

Ministrul Apărării Naţionale, Mihai Fifor, a vizitat vineri un imobil deţinut de MApN în Centrul istoric al oraşului Băile Herculane, judeţul Caraş Severin, în vederea evaluării şi identificării soluţiilor tehnice care să permită reabilitarea clădirii şi reintroducerea ei în sistemul medical militar.

Declarația a fost făcută de Mihai Fifor, ministrul Apărării Naționale, într-o postare pe Facebook.



”Toate facilitatile destinate militarilor, aflate in stare avansata de degradare, trebuie salvate. Mai ales cand vorbim de spatii aflate in patrimoniul cultural national sau care au fost facilitati moderne si de interes pentru Armata romana. Astazi, la Herculane, m-am documentat impreuna cu generalul Gheorghe Nistor, seful Directiei domenii si infrastructura din cadrul MApN, asupra identificarii solutiilor tehnice pentru ca fostul hotel militar din inima statiunii montane sa fie repus pe harta punctelor de interes din cadrul sistemului militar medical, alaturi de Sanatoriul de Balneofizioterapie si recuperare medicala de la Baltatesti, Neamt sau Centrul de Refacere a Capacitatii de Munca a Personalului Armatei de la Predeal, facilitati moderne si cu o baza materiala solida.

Sunt om de administratie si stiu ca se poate obtine performanta doar construind.

Cândva, hotelul de la Herculane, denumit si Sanatoriul Militar Regele Ferdinand I, era unul care oferea programe de recuperare avansate pentru militarii romani care derulau programele de recuperare dupa misiuni si pentru raniti. Tin mult la acest proiect si de aceea am cerut ca acest program de restaurare sa fie demarat la inceputul anului viitor. Astfel, in doi ani vom avea o noua baza pentru recuperarea militarilor raniti in teatre de operatii, precum si o bijuterie arhitectonica recuperata si repusa in circuit”, scrie radioresita.ro