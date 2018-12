BĂTAIE generală în Parlamentul Ucrainei. Mai mulţi deputaţi s-au luat la pumni din cauza unui banner (VIDEO)

Bătaie în Rada Supremă a Ucrainei. Mai mulţi deputaţi s-au luat la pumni din cauza unui banner de la tribuna centrală. Incidentul a avut loc după votarea unei legi privind redenumirea Bisericii Ortodoxe Ucrainene subordonată Patriarhiei de la Moscova, care va trebui să scoată din denumire orice referire la Ucraina, pentru a indica clar subordonarea acesteia faţă de Rusia, scrie prime.md.

În timpul dezbaterilor, la tribuna centrală a fost plasat un banner cu poza oligarhului Victor Medvedciuk, care este cumătru cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin. Pe banner era scris Vladimir Medvedciuk – agentul lui Putin. Să fie judecat.

Unul dintre deputaţii din opoziţie a smuls afişul şi a fost lovit de un alt parlamentar. Totul a degenerat într-o bătaie generală.

Președintele Radei Supreme de la Kiev, Andrei Parubii, a făcut apel la calm şi apoi, la solicitarea deputaţilor, a suspendat şedinţa.

Nothing changes under the sun, neither do the battles in the #Ukraine Rada. And these people decide the destiny of millions of Ukrainians. Degenerates!

The fight began after the voting for a bill that would allow the Ukrainian Church of #Moscow Patriarchate to be renamed. pic.twitter.com/nMdSpZGAIl

— Springprincess (@TamrikoT) 20 decembrie 2018