Băsescu mai are amici la Timişoara

Traian Băsescu nu mai este înconjurat de atâţia prieteni, aşa cum se întâmpla în vremea în care decidea destinele unei ţări întregi. A spus-o chiar fostul preşedinte, la Timişoara, oraş în care susţine că mai are doar amici.

„Am avut un singur prieten, pe care l-a luat Dumnezeu. Acum, doar familia îmi este prieten. Restul sunt amici. Am şi la Timişoara, dar acum nu am timp să mă întâlnesc cu ei. De prieten eşti plin când ai procente multe, când rămâi fără procente, nu te mai caută nici prietenii”, a spus Traian Băsescu, al cărui partid, PMP, a ajuns sub cinci la sută în sondaje.

Asta nu l-a împiedicat pe fostul şef al statului să critice guvernul: „Avem o guvernare bramburită. Guvernul şi partidul Dragnea e în toate şi a ieşit o brambureală. Ei nu înţeleg nimic din ceea ce fac, ba avem fond de solidaritate, ba nu avem, ba e TVA split, ba nu e, la fel şi cu pilonul II de pensii. Toţi au păreri, dar nu-şi dau seama că incompetenţa lor distruge economia”.