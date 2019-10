Bănățeni în Maroc, pe urmele lui Yves Saint-Laurent

A venit toamna și inima trebuie acoperită cu ceva, vorba poetului. Iar după o vară fierbinte petrecută pe plaje însorite și în apa azurie a mării, mulți locuitori din vestul țării vor să fie surprinși cu senzații noi. Una dintre rețetele câștigătoare se pare că-i aparține agenției timișorene de turism Ultramarin, care oferă o combinație unică de rafinament și mister oriental, în cadrul unui circuit regal în Maroc.

Marrakech, „Orașul Roșu”

Prima zi după aterizarea pe tărâmul fascinant al fostului regat berber, transformat, astăzi, în cea mai europenizată țară din Africa, începe cu un tur al unuia dintre cele mai atractive centre turistice la nivel mondial: Marrakech.

Întemeiat în 1070 de către Abu Bakr ibn Umar, la poalele Munților Atlas, la 150 de kilometri de coasta Oceanului Atlantic și la o distanță accesibilă de Sahara, orașul are astăzi în jur de un milion de locuitori. Renumit pentru grădinile și monumentele sale din partea veche a orașului, numită Medina (inclusă în patrimoniul mondial UNESCO), „Orașul Roșu” – cum mai este cunoscut, datorită culorii arhitecturale dominante – se află, de câțiva ani, în Top 10 al celor mai bune destinații pentru turiștii din întreaga lume pe site-ul Trip Advisor, în anul 2015 ocupând chiar prima poziție.

„Pământul lui Dumnezeu”

Marrakech (sau Marrakesh) care înseamnă „Pământul lui Dumnezeu” mai este denumit și „Perla Nordului” deoarece e un oraş-muzeu, situat în mijlocul unei imense păduri de palmieri. I se mai spune, de asemenea, „Fiica deșertului”, datorită apropierii de Sahara (orașul este un punct de plecare pentru numeroase tururi spre deșert).

Oaza lui Yves Saint-Laurent

Marrakech e o imensă oază, cu 130.000 de hectare de verdeaţă şi 180.000 de palmieri, cu portocali, măslini, plante locale sau aduse de la mii de kilometri distanţă. În acest colț de paradis cântat de nenumăraţi scriitori (printre care Elias Canetti, Juan Goytisolo și Edith Wharton) și-au stabilit reședința celebrii creatori de modă Yves Saint-Laurent şi Jean-Paul Gaultier.

Grădinile fermecate

Unul dintre nenumăratele puncte de atracţie din Marakech îl reprezintă fermecătoarele grădini Menara, înființate cu aproape 900 de ani în urmă. Vechiul pavilion (construit în secolul al XVI-lea, pe vremea dinastiei Saadi și renovat în secolul XIX de sultanul Abderrahmane) și un imens lac artificial sunt înconjurate de livezi nemărginite ce conțin nu mai puțin de 40 de soiuri de măslin. În zare pot fi admirați munții Atlas, care apără Marrakechul de arșița deșertului.

Moscheea Koutoubia și impunătorul minaret

Se spune că Moscheea Koutoubia este pentru Marrakech ceea ce este Turnul Eiffel pentru Paris sau Big Ben pentru Londra. Minaretul impunător (77 de metri înălţime) este un punct de reper pentru orice zonă a oraşului. La apusul soarelui, când din vârful minaretului se aude cântecul ce cheamă musulmanii la rugăciune, atmosfera pare desprinsă din 1001 de nopți. Moscheea, construită de sultanul Abu Yusuf Yaqub al-Mansour, e un exemplu clasic de arhitectură marocano-andaluză. Numele său înseamnă „Moscheea comerțului de carte”. În Evul Mediu, a fost centrul spiritual al orașului.

Piața Magică

Celebra piață Jemaa El Fna, în jurul căreia se dezvoltă orașul vechi, e considerată centrul vital al Marrakech-ului, fiind una dintre cele mai căutate atracții turistice de pe lista patrimoniului UNESCO. Spațiul este unul aproape magic: un loc liniștit dimineața se transformă într-un spectacol în aer liber după-amiaza (un imens târg cu tarabe la care se vând mătăsuri, giuvaieruri, mirodenii, sucuri de portocale, ouă de struț, melci la cazan și toate curiozitățile pământului) pentru a deveni, seara, o combinație unică între un restaurant-gigant și scena unui teatru viu, populat cu actori în culori pestrițe, saltimbanci, povestitori, cântăreți, îmblânzitori de șerpi, de șoimi sau dresori de maimuțe.

Palatul Bahia și haremul

În a doua zi a sejurului oferit de Ultramarin va fi vizitat Palatul Bahia, ridicat în 1866-1877 de către Si Moussa, un fost sclav care a ajuns Marele Vizir al sultanului. Întins pe câteva hectare şi având 150 de camere, palatul poartă numele uneia dintre soțiile Marelui Vizir, „Splendoare” (în arabă). Haremul include o vastă curte decorată cu un bazin central înconjurat de cele 12 camere destinate celor 24 de concubine.

Mormintele Saadiene și Grădinile Majorelle

Următorul obiectiv îl reprezintă Mormintele Saadiene, locul de veci al sultanilor și prinților marocani din dinastia Saad. Programul opțional include vizitarea luxuriantelor Grădini Majorelle, create de pictorul francez Jacques Majorelle și cumpărate de designerul Yves Saint-Laurent, care a fost atât de legat de acest colț de paradis în timpul vieţii, încât a dorit ca legătura să continue şi după moarte, cenuşa sa fiind împrăştiată în aceste superbe grădini.

Orașul albastru de la poalele Raiului Verde

Supranumit și Perla Albastră a Marocului, despre Chefchaouen se spune că e pictat în toate nuanțele de albastru posibile, de evreii sosiți aici cu multe secole în urmă, care au considerat așezarea ca fiind Oglinda lui Dumnezeu și a cerului. Conform altei legende, arhitecții și pictorii ce au întemeiat orașul au făcut mai întâi o vizită în Paradis, de unde s-au întors cu inspirație divină. Nuanţele infinite de albastru în care sunt învăluite zidurile, porţile, treptele, pereţii clădirilor, cercevelele, pragurile, într-un cuvânt, tot ce poate fi mângâiat cu o pensulă, au făcut ca acest orăşel, ce se odihneşte la poalele munţilor Rif (cunoscuţi ca Raiul Verde), să devină sursa unora dintre cele mai admirate poze de pe Instagram.

O călătorie în timp…

Dimineața celei de-a cincea zile din circuitul Ultramarin va fi dedicată descoperirii orașului Fes, cel mai vechi dintre orașele imperiale. Medina din Fes (Fes el-Bali) e considerată una dintre cele mai vechi şi mai mari din întreaga lume, fiind inclusă în patrimoniul UNESCO. Drumul până la ea pare o călătorie în timp, la finalul căreia ai ajuns în Evul Mediu.

Tăbăcărie cu urină de capră şi găinaţ de porumbel

Senzaţia este şi mai pregnantă odată ce ai ajuns la celebrele tăbăcării de piele, neschimbate de secole, unde se mai folosesc încă urina de capră şi găinaţul de porumbel ca agenţi de tratare a pielii. Cea mai mare şi mai veche este Chouara tannery, care are o vechime de aproape o mie de ani.

Cea mai veche universitate din lume

Fes mai este, de asemenea, un reper educațional, aici ființând cea mai veche universitate din lume, Al Karaouine. Călătoria de basm continuă cu un tur prin Meknes, acest „Versailles marocan”, fondat la sfârșitul secolului al XVII-lea de Moulay Ismail, un contemporan al lui Ludovic al XIV-lea.

Cel mai înalt minaret, neterminat

După o ședință foto la Bab El Mansour, cea mai frumoasă poartă din întreg Marocul, o vizită în capitala Rabat dezvăluie chintesența culturală a acestui regat, a cărui istorie se întinde peste 8.000 de ani.

Turul capitalei propus de Ultramarin începe cu Palatul Regal, Dar el Makhzen (admirat din exterior) și Turnul Hassan. Acesta din urmă are o istorie aparte. Lucrările au început în anul 1195, la dispoziția sultanului Abu Yusuf Yaqub al-Mansour. După modelul minaretului Moscheii Koutoubia din Marrakech (finanțată tot de el), sultanul dorea să ridice la Rabat cel mai înalt minaret din lume, al celei mai mari moschei de pe globul pământesc. În paralel a pornit, după același model, și construirea minaretului Giralda, din Sevilia, în Al-Andalus (Spania de azi). Renașterea Spaniolă a adăugat mai târziu o clopotniță deasupra Giraldei, care a fost transformată dintr-un minaret, într-un turn cu clopot pentru Catedrala din Sevilia, după ce regatele creștine din nordul Hispaniei (Spania și Portugalia de azi) au recucerit Peninsula Iberică de la musulmani.

Muezinul, călare până în vârful turnului

Conform proiectului, în loc de scări, în minaretul din Rabat se urca pe rampe, pentru ca muezinul să poată călări până în vârful turnului ca să cheme credincioșii la rugăciune. În 1199 însă, când lucrările au ajuns la jumătate (44 de metri), iluminatul finanțator a trecut la ceruri, iar minaretul neterminat a încremenit pentru aproape o mie de ani.

Mausoleul lui Mohamed al V-lea întregește tripticul arhitectonic ce face din Rabat o atracție turistică irezistibilă.

Casablanca, orașul iubirii…

După o excursie opțională la Volubilis, cel mai important sit arheologic roman din Maroc, următoarea atracție este… Casablanca, orașul iubirii ce a răvășit planeta. Căci nemuritoarea povestea de dragoste (și de renunțare la sine) dintre personajele interpretate de Humphrey Bogart și Ingrid Bergman a făcut înconjurul lumii, o dată cu lansarea, în 1942, a filmului-cult ce poartă numele orașului. Considerată unul dintre cele mai bune filme ale secolului XX, (în 2006, Writers Guild of America a votat scenariul ca fiind cel mai bun din toate timpurile), pelicula a câștigat trei premii Oscar (a avut nu mai puțin de opt nominalizări!).

Capitala economică

Dar Casablanca nu este celebru doar ca scenă a iubirii imposibile dintre Rick (Humphrey Bogart) și Ilsa ( Ingrid Bergman). Cunoscută în trecut sub numele de Anfa, capitala economică a regatului are astăzi 5,5 milioane de locuitori, fiind cel mai mare oraș și port al Marocului, unul dintre cele mai mari porturi din lume și printre cele mai mari centre comerciale ale continentului african. Pot fi admirate aici Piața Mohamed al V-lea, cartierul Habous, zona rezidențială Anfa, precum și Moscheea Hassan al II-lea. Aceasta din urmă deține mai multe recorduri: este cea mai mare moschee din Maroc și din Africa, are cel mai înalt minaret din lume (210 metri) și este printre cele mai mari moschei de pe planetă.

„Începutul unei prietenii frumoase”

Penultima zi a circuitului oferit de Ultramarin în Maroc se încheie cu o sesiune de cumpărături în bazar și o plimbare pe plaja Aïn Diab.

În ultima zi a sejurului, a opta, se ajunge pe aeroportul din Casablanca, locul în care Rick (personajul interpretat de Humphrey Bogart) a rostit una dintre cele mai faimoase replici din istoria filmului, valabilă și pentru atracția față Maroc ce se naște în inima oricărui turist ce vizitează pentru prima oară această țară: „Cred că ăsta este începutul unei prietenii frumoase”.