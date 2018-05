Bănăţeanul Dani Oţil are planuri să se retragă din televiziune? „O să dorm cât vreau eu”

Dani Oțil, „matinalul” de la Neatza, a mărturisit că vrea să se pensioneze bogat. Ce îl ține să se retragă acum din televiziune este doar faptul că se consideră sărac.

Realizatorul tv vrea să fie stabil financiar atunci când iese din lumina reflectoarelor. Ce își dorește la fel de mult atunci când se va pensiona este să doarmă cât vrea el.

Dani Oțil este obișnuit să se trezească foarte devreme în fiecare dimineață.

În cursul săptămânii e la emisiune, alături de Răzvan Simion. Face asta de aproape zece ani, dar spune, mai în glumă, mai în serios, că mai are până va deveni bogat.

„O să mă pensionez și o să dorm cât vreau eu, într-un an. Vreau să mă pensionez bogat. Deocamdată, sunt sărac, dar în curând voi fi bogat”, a declarat Dani Oțil.

Pe lângă emisiunea matinală de la Antena 1, vedeta are și un restaurant în centrul Capitalei, care îi ocupă mai tot timpul: „Eu am și restaurant, în loc să merg la alții, mănânc la mine. Am lăsat o curte de oameni acolo. Zi de zi, la prânz și cină, sunt acolo. În rest, nu am o viață, mă ocup doar de asta”, scrie cancan.ro.