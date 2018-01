Bănăţeanca Amalia Enache locuieşte într-o mansardă superbă. Imagini din interior

Casa Amaliei Enache poartă amprenta ştiristei de la PRO Tv, iar acesta este, de altfel, şi lucrul pe care vedeta îl apreciază cel mai mult la mansarda în care locuieşte de 18 ani.

Discretă cu viaţa ei personală, Amalia Enache şi-a deschis uşa mansardei din centrul Bucureştiului pentru un reportaj realizat de A List Magazine. Primii patru ani i-a petrecut aici din postura de chiriaş.

”Sunt proprietar de prin 2004. În Bucureşti nu am locuit în nicio altă casă. Sunt foarte atrasă de casele luminoase. Prima oară când intru într-o casă mă uit la lumină, apoi la cât se vede din personalitatea omului. Nu îmi plac casele care arată aşa, ca nişte showroom-uri”, a dezvăluit Amalia, potrivit one.ro.

Un spaţiu deschis, foarte luminos, decorat cu foarte multă originalitate, în care şi-au găsit locul şi grinzile din lemn, originale, ale casei, şi un televizor uriaş, şi un candelabru, şi o cadă adusă tocmai de la Paris. Vedeta mansardei pare să fie biblioteca-scară, cu cărţile dispuse şi pe orizontală, şi pe verticală, astfel încât să ocupe eficient fiecare centimetru din spaţiul disponibil, o scară sau o bibliotecă ce duce către locul secret, colţul în care Amalia se retrage pentru a se relaxa: duşul.

Născută în Hunedoara, dar formată profesional în Timişoara, simpatica ştiristă a oferit pentru fanclub.ro , cu ceva timp în urmă, o scurtă auto-biografie.

„M-am nascut in ’77 si, ca sa raspund unei intrebari pe care o aud aproape de fiecare data: <inainte sau dupa cutremur?>, dupa. Poate imi explica si mie cineva ce importanta are… Cand eram foarte mica, tatal meu a aruncat o vorba, spunand ca as putea deveni ziarist cand ma voi face mare. Pe vremea aia eu credeam ca ziaristi sunt cei care vand ziare… in liceu, cativa tineri minunati au infiintat o revista. Eu am scris un protest la adresa lor, pe care l-am afisat prin tot liceul, pentru ca nu eram de acord cu un articol. M-au <remarcat> si asa am ajuns eu un mic ziarist. La facultate, nu prea eram hotarata unde sa dau. La o nunta, un domn mi-a povestit ca e lector la Jurnalistica, in Timisoara. M-a testat, sa vada cum scriu, si a profetit: <vei intra in primii 10!>. Asa a fost. La sfarsitul anului intai, am ajuns fara sa vreau la televiziunea locala Analog, care tocmai cauta un prezentator. Doamna director mi-a propus sa intru sa dau si eu o proba. La cateva zile m-au sunat: <vei prezenta stirile de la ora 22>.

Dupa 3 ani, am dat o raita prin Bucuresti, cu gandul sa las o caseta si un CV pe undeva, pe la Resurse Umane, la Pro Tv, singura televiziune la care ma uitam. Am avut un interviu cu directorul stirilor de la acea vreme care mi-a spus: <vino de maine!>. Dupa 3 ani de reporterie, intr-o dimineata, pe la 10.00, directorul actual al stirilor m-a sunat si mi-a spus: <Crezi ca poti sa intri la pranz (n.a. ora 13.00), sa prezinti stirile (n.a. incepuse razboiul in Irak), pentru ca toti ceilalti prezentatori au muncit non-stop si sunt epuizati?!>. Apoi, a ramas Andreea Esca insarcinata, a doua ora, si … s-a facut loc. Aceasta este povestea mea, simpla si reala.

Pentru cei care nu sunt interesati doar de conjuncturi, noroc sau ntamplare, si vor sa afle cum e sa muncesti de dimineata pana seara, sa nu conteze deloc ca e duminica, Revelion sau ziua ta de nastere, cum e cand iti degera degetele de la picioare la o filmare, cum e cand ploua fara incetare o zi intreaga pe tine si tu trebuie sa transmiti un eveniment cu zambetul pe buze, cum e sa nu-ti raspunda la telefon cel pe care il cauti disperat, cum e sa fii injurat, imbrancit, cand tu nu faci decat o meserie, pentru acestia as avea nenumarate povestiri, dar nu avem suficient spatiu. Asa ca, dupa atatia ani de jurnalism, va pot spune cu mana pe inima: in spatele oricarei povesti simple, sta o mare aventura si nenumarate detalii senzationale. Totul e sa existe cineva care sa le scoata la suprafata. Ca jurnalist, pot schimba ceva, in viata mea si a celorlati”.

Amalia Enache este căsătorită şi are o fetiţă pe nume Alma, născută în august 2016.