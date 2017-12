Atenție în ce mașină vă urcați! Mii de capcane mortale sunt asamblate și trimise cu cinism pe șosele

Românii mor cu zile pe șoselele patriei, din diverse cauze vizibile cu ochiul liber – alcool, viteză, neatenție -, dar nu numai. Goana după profit a jucătorilor de pe piața transporturilor auto coroborată cu coruptibilitatea existentă în rândurile celor plătiți să asigure legalitatea în acest domeniu – ne referim la angajații Registrului Auto Român (RAR) – creează auspicii extrem de favorabile pentru producerea tragediilor rutiere.

Monopol timișorean pe o nișă din piața auto

La urechile noastre au ajuns, cu ceva vreme în urmă, niște informații cu privire la omologarea în condiții dubioase a microbuzelor carosate de opt plus unu locuri, așa că am început să verificăm acele informații. Așa am ajuns la BV Productions, fabrică deschisă la Timișoara, cu mai mulți ani în urmă, de către un producător francez de scaune și banchete M1 și N1, care a deținut, până de curând, monopolul pe acest segment din piața națională auto.

În fabrica respectivă, se produc scaune și banchete cu care se echipează vehicule venite ca utilitare din fabrică și pe care clienții le doresc a fi echipate cu alte locuri suplimentare.

Cristian Lăpădat și scaunul M1

„Se pot face variante de opt plus unu locuri din fabrică, dar sunt foarte scumpe. Atunci întrebi dealerul, ăsta te trimite la un carosier (n.r. – o firmă autorizată, care poate monta scaune și banchete pe o astfel de mașină), care cumpără scaunele de la noi”, ne-a explicat Cristian Lăpădat, reprezentantul comercial al firmei timișorene cu patron francez.

Norme respectate

Scaunele pe care le produce și le comercializează BV Productions trebuie însă să respecte anumite norme: „În chestiunile astea care țin de siguranța rutieră, de siguranța traficului, nu poți să faci ce vrei tu. Scaunele sunt făcute din anumite materiale, sunt testate, trebuie să reziste la anumite forțe și trebuie să respecte normele și reglementările europene în vigoare. Scaunul nostru pus în mașină este echivalent cu un scaun de producător, îți oferă aceeași garanție, aceeași siguranță, chiar dacă mașina nu a venit așa din fabrică. Prețul unui scaun M1 este de 300 de euro. Noi facem scaune pentru aproape toate mărcile, exclusiv utilitare, microbuze, de la Mercedes, Peugeot, Citroen, Fiat, Iveco, Ford, Renault și Opel”.

Carosierul – o verigă indispensabilă

Circuitul scaunelor pe traseul producător – carosier – clientul final (firmă de transport sau, pur și simplu, o persoană fizică) este obligatoriu: „Dacă vrei să îți iei o astfel de mașină și să faci tu transformarea, nu poți veni la BV, că nu-ți vând scaune pe persoană fizică, nici măcar dacă ești service autorizat. Trebuie să ai autorizare de la RAR, să înțelegi ce înseamnă, de fapt, lucrarea asta și să ai oameni specializați, care știu cum se face montajul. Aceste aspecte, care țin de siguranță, nu ne permit nouă să vindem la oricine”.

Cum ar trebui să se întâmple…

Procedura normală prin care un carosier transformă autovehiculul presupune că, odată ce a achiziționat mașina, clientul o aduce la carosier, care-i pune geamuri, o echipează cu scaune (de regulă, cumpărate de la fabrica din Timișoara), încarcă un dosar cu toate detaliile și cu fotografii pe portalul central al RAR, iar după ce RAR București validează mașina, urmează verificarea efectivă la RAR-ul local.

Aici microbuzul este preluat de un inginer, care îl pune pe cântar, se uită la geamuri, fotografiază seriile geamurilor, scaunele, interfețele sau alte sisteme prin care scaunele sunt ancorate în podea, verifică prinderile acestora, dacă acestea au fost grunduite etc. După toate astea, se emite cartea de RAR, mașina fiind omologată pentru nouă locuri.

… și cum se întâmplă de fapt

Așa ar trebui să se desfășoare lucrurile, însă informațiile noastre, confirmate și de reprezentantul firmei timișorene, conturează o schemă laborioasă gândită de mai mulți carosieri, care, cu ajutorul anumitor angajați ai RAR, ajung să își mărească substanțial profiturile, punând în același timp în pericol o mulțime de oameni nevinovați.

Despre ce e vorba: carosierul cumpără de la BV Productions un set de șase scaune, le pune pe mașină, dar nu le montează corect, ci formal, atât cât este necesar pentru pozele ce ajung pe portalul RAR, după care le demontează și le înlocuiește cu scaune mult mai ieftine, M2, care costă circa 80-100 de euro bucata.

Chiar dacă sunt mai frumoase, mai comode, mai aspectuoase, scaunele M2 sunt mult mai puțin sigure decât cele M1, deoarece sunt concepute pentru alt gen de microbuze, cele de 19-20 de locuri, care se conduc în anumite condiții, de către șoferi cu experiență, iar viteza este limitată de tahograf. Băieții deștepți din branșa carosierilor cumpără un singur set de scaune M1 pe care le montează formal pe fiecare microbuz carosat pe care-l prezintă spre omologare la RAR, după care-l demontează și echipează mașina cu scaunele M2. La figurat vorbind, scaunele de la BV Productions reprezintă „costumul” cu care carosierul „îmbracă” mașina pentru pozele de la RAR, după care hainele de gală sunt date jos și călătoria este continuată în pantaloni scurți…

Așadar, carosierul cumpără scaune mai ieftine, M2, iar diferența de preț îi rămâne în buzunar, fiindcă, logic, clientul – firma de turism sau persoana fizică – nu cunoaște diferențele între scaunele M1 și M2, el vrea doar să vadă scaune cât mai comode și mai aspectuoase puse pe mașină.

Unii angajați ai RAR, complici ai carosierilor?

Întreaga schemă nu se poate desfășura, evident, decât cu complicitatea angajaților RAR care verifică fizic microbuzele și trec cu vederea ancorarea formală a scaunelor M1 în podea. Sigur, teoretic vorbind, este posibil ca, în momentul prezentării la RAR-ul local, scaunele să fie prinse corect, iar mașinațiunile să se deruleze după omologare. Practic însă acest lucru este exclus.

Interfața care se fixează în podeaua mașinii și suportul pe care va fi prins scaunul

Vă explicăm de ce: cele șase scaune M1 se fixează cu 150 de șuruburi Bollhof, adică se dau tot atâtea găuri în podeaua mașinii, astfel că, dacă ulterior aceste scaune se scot și se montează scaunele M2, care se ancorează doar în câteva șuruburi, carosierul nu va putea niciodată să-i explice clientului de ce i-a ciuruit podeaua mașinii cu atâtea zeci de găuri, din moment ce n-a folosit decât câteva șuruburi. Ca atare, singura explicație logică este că scaunele M1 n-au fost montate decât formal, provizoriu, carosierii beneficiind în acest sens de „bunăvoința” angajaților RAR.

„Voi puteți să dormiți noaptea liniștiți?”

Înlocuirea scaunelor M1 cu M2 poate avea consecințe fatale în cazul unui impact frontal, fiind foarte posibil ca ocupanții acestora să se trezească proiectați cu tot cu scaune în tetierele celor din față, rupându-și astfel gâturile! Cristian Lăpădat ne-a confirmat că, în cazul unui accident serios, pasagerii unor asemenea microbuze sunt victime sigure, el mărturisindu-ne, de altfel, că a și avut discuții în acest sens cu câțiva carosieri:

„Eu i-am și întrebat pe unii dintre carosieri: <Voi puteți să dormiți noaptea liniștiți? Când auzi că un microbuz e implicat într-un accident, nu te întrebi dacă e mașina făcută de tine? Nu te gândești că poate muri cineva într-o mașină făcută de tine? Domnule, dacă eu am montat scaunele care trebuie, le-am fixat, dacă Dumnezeu a încheiat zilele cu tine, asta a fost…

Eu sunt împăcat, du-te, domnule, verific-o, trage de ea, fă-i testele, fă-i ce vrei tu, eu am făcut-o cum trebuia. Dar când tu știi că le-ai schimbat, că le-ai prins cu holșuruburi sau mai știu eu ce…>. Normal că, dacă îți pun zece holșuruburi într-o podea mai groasă de lemn, scaunele se ancorează, dar ele n-au nici o rezistență la impact… Dacă se va trage din ele cu o forță imensă, ca în cazul unui accident frontal, ele pleacă cu lemn cu tot… <Era un microbuz de opt locuri și și-a rupt unul gâtul, a avut ghinion…>.

Stați puțin, poate nu e ghinion! Uite, eu sunt într-un domeniu în care pot să-ți spun că n-a fost ghinion, ia să vedem pozele, ce s-a întâmplat? Păi, știți, a plecat scaunul cu Ionescu… Domnule, scaunul n-avea cum să plece de-acolo! Dacă te-a proiectat, în timp ce dormeai, cu gâtul în tetiera ăluia din față, nu avea voie să se întâmple treaba asta!

Sau, dacă se întâmpla, era toată mașina ruptă, distrusă, era o altă amplitudine. Dar când o pățește doar unul sau scaunele se desprind din podea cu toate că impactul nu a fost așa de puternic, nu se poate așa ceva! Dacă ai stat în centură, te pot găsi, Doamne ferește, mort, dar în centură, acolo, nu cu capul prins în față, scaunul nu are voie să plece cu tine! Asta e esența la scaunele astea”.

Așadar, în cazul unui accident grav în care este implicat un astfel de microbuz, cu opt plus unu locuri, ar trebui să se pună de către autoritățile competente mai multe întrebări în legătură cu conformitatea vehiculului și aici nu ne referim doar la frâne sau direcție, care sunt verificări uzuale, ci și la conformitatea unor dotări adăugate ulterior, cum sunt scaunele, și care țin direct de siguranța pasagerilor. Scaunele omologate sunt proiectate să protejeze viața si să respecte normele cerute de UE! Cele neomologate rămân doar cu aspectul mai plăcut ochiului…

Sute de mașini cu scaune neconforme, trimise pe șosele în 2015

La finalul anului 2015, RAR București a aflat în mod oficial de discrepanța uriașă dintre numărul scaunelor M1 vândute în acel an de BV Productions – seturi de scaune pentru 17 microbuze – și numărul scaunelor M1 „cumpărate” de carosieri de la același producător și „omologate” tot în același an de RAR – seturi de scaune pentru… 730 de microbuze!

Adică băieții de la Registrul Auto Român au omologat, într-un singur an, 2015, de peste 40 de ori mai multe scaune M1 produse de BV Productions decât vânduse fabrica timișoreană! Cum așa ceva era, matematic vorbind, imposibil, însemna că peste 700 de microbuze intraseră în circulație, doar în 2015, cu scaune neconforme, potențiale capcane mortale în caz de accident!

Procedură nouă cu dublu standard

În loc să sare ca arși și să dezlănțuie Jihadul printre propriii angajați, mai-marii Registrului Auto Român au acționat în cel mai pur stil românesc, îngropând gunoiul sub preș. De ochii lumi, conducerea RAR a modificat, totuși, procedura de omologare, în sensul că producătorul va trebui să prezinte o declarație de conformitate, iar scaunele vor trebui să aibă numere de identificare menționate în respectiva declarație, astfel că acele scaune numerotate nu vor mai putea fi niciodată demontate și puse pe altă mașină.

Doar că lucrurile s-au schimbat doar în aparență: un producător din Turcia care le vindea carosierilor români scaune M2 a omologat, și el, de ceva vreme, scaunul M1, dar declarația de conformitate în cazul său diferă într-un punct esențial de cea prezentată de firma timișoreană, în sensul că scaunele turcului nu au numere de identificare, ci se menționează doar că el a vândut către X sau Y șase scaune tip M1 pentru seria de șasiu Z a mașinii… Deci nu s-a schimbat nimic, carosierii s-au reorientat rapid, iar șmecheria merge înainte.

Întrebări pe adresa RAR București

Dincolo de modalitatea în care ar putea fi gestionată situația de către RAR în viitor, deja circulă nestingherite pe șosele mii de mașini care, într-un posibil accident, se pot transforma în capcane mortale pentru pasageri. Ca atare, am trimis un set de întrebări conducerii Registrului Auto Român:

1. De ce, în momentul în care RAR a aflat de la producătorul BV Productions de discrepanța uriașă între numărul vehiculelor omologate de RAR, în anul 2015, cu scaune M1 (730 de mașini) provenite de la BV Productions SRL și numărul vehiculelor pentru care BV Productions a furnizat scaune M1 (17 mașini) în cursul aceluiași an, Registrul Auto Român nu a impus rechemarea la verificări a tuturor vehiculelor echipate M1 în anul respectiv și intrarea acestora în legalitate?;

2. De ce RAR nu a confruntat evidențele proprii cu cele ale producătorului BV Productions cu privire și la vehiculele echipate în anii anteriori și de ce nu a impus intrarea respectivelor mașini în legalitate?

3. Care este totalul vehiculelor omologate de RAR, la nivel național, cu scaune M1 provenite de la BV Productions SRL în perioada 2008-2014 și în perioada 2016-2017?

3. Care au fost sancțiunile aplicate de către conducerea RAR propriilor angajați care au permis omologarea vehiculelor echipate fictiv cu scaune M1?

4. Ce măsuri concrete a luat RAR pentru ca miile de vehicule echipate fictiv cu scaune M1 (dacă doar în 2015 s-au depistat 713 astfel de mașini, e clar că, pe parcursul ultimului deceniu, au intrat în circulație câteva mii de vehicule omologate ilegal) să fie scoase de pe șosele, limitându-se astfel posibile pierderi de vieți omenești în cazul unor accidente?

5. Ce măsuri concrete a luat RAR din momentul în care a aflat oficial de această situație, pentru ca omologarea ilegală să nu mai poată fi posibilă în viitor?

Răspunsuri previzibile

Sub semnătura directorului general George Adrian Dingă, după nouă zile, ne-a parvenit și răspunsul RAR, din care am aflat că, din punctul de vedere al conducerii Registrului Auto Român, totul este bine și frumos. Am aflat, astfel, că „deoarece nu este vorba de o fabricație de serie, agenții economici utilizând pentru admiterea în circulație procedura omologării individuale, nu există impuneri legale privind asigurarea conformității producției și nici a rechemării acestora”.

Adică RAR vrea să spună că legislația nu îi permite să verifice mașinile ulterior omologării, chiar dacă există indicii clare că s-au produs substituiri de scaune?! Mai mult, cică și dacă s-au făcut mânării, ele s-au făcut după ce mașinile au ieșit de la RAR:

„În fapt, la data omologării, vehiculele au fost prezentate la reprezentanțele RAR și au fost verificate conform reglementărilor în vigoare. Din verificările efectuate pe baza înregistrărilor primare disponibile, a rezultat că vehiculele erau echipate corespunzător cu ocazia omologării și nu s-au evidențiat culpe ale angajaților RAR. În potențiala situație în care aceste vehicule sunt dotate acum cu scaune neconforme, acestea au fost înlocuite sigur ulterior obținerii omologării”.

Bun, am explicat mai sus de ce un asemenea scenariu, cu scaunele înlocuite ulterior omologării, este improbabil, dar repetăm încă o dată: dacă s-ar fi pus carosierul să dea 150 de găuri ca să monteze corect scaunele M1, nu ar fi avut cum să justifice ulterior ciuruirea podelei mașinii în fața clientului, fiindcă scaunele M2 cu care a fost echipat în final microbuzul nu sunt ancorate cu atâtea șuruburi, ci doar cu câteva. Pe de altă parte, înțelegem poziția RAR, care nu are cum să-și pună la zid propriii angajați, fiindcă ar ieși un scandal cât casa…

RAR București ne-a mai comunicat și că „evidențele privind dotarea cu anumite tipuri de scaune pentru pasageri a vehiculelor omologate individual a început să fie ținută oficial în ianuarie 2014” și că „pentru perioada 2016-2017 am identificat un număr de aproximativ 800 de vehicule ce au fost echipate cu scaune de categoria M1, scaune construite de toți furnizorii ce operează pe piața națională”.

Interesant răspuns… Adică, într-un singur an, 2015, RAR a omologat 730 de vehicule echipate cu scaune M1 produse de BV Productions (vă reamintim, în condițiile în care fabrica din Timișoara a vândut scaune pentru doar 17 mașini!), iar în următorii doi ani au fost omologate aproape tot atâtea ca în 2015, circa 800…

În continuare, RAR ne-a precizat că „în ultimii ani, procedurile de evaluare a conformității vehiculelor din această categorie în cadrul activității de omologare individuală au fost actualizate, inclusiv prin implementarea unei aplicații informatice ce implică producătorii de scaune și sisteme de reținere în procesul de declarare și verificare a conformității”. V-am explicat și care-i treaba cu declarațiile de conformitate, care diferă pe ici, pe colo, prin punctele esențiale, de la producător la producător…

Doi ani de tăcere

În final, RAR București promite că 2018 va fi anul marilor realizări: „În urma informațiilor primite de la mass-media și în limitele prevederilor legale existente, RAR pregătește demararea în 2018 a unui proces de monitorizare a vehiculelor de acest tip aflate în exploatare, pentru a evalua nivelul de menținere a caracteristicilor tehnice și a dotărilor cu scaune și sisteme de reținere față de momentul omologării”.

Uluitoare viteza de reacție a Registrului Auto Român, care, deși a aflat încă de la finele lui 2015 că pe șoselele patriei circulă mii de microbuze carosate cu scaune neconforme, echivalente cu tot atâtea capcane mortale pentru pasageri în caz de accident, a așteptat trei ani ca să ia decizia de a începe verificarea acestor mașini!

Probabil că, dacă le puneam celor de la RAR întrebările de mai sus în anul 2020, aceștia ne-ar fi informat că vor demara în 2021 respectivul proces de monitorizare. Și ne mai mirăm că suntem campioni la numărul de morți pe șosele…