Aşa arată marcajul rutier la Pasajul Jiul, înainte de deschidere

Primarul Nicolae Robu a anunţat ieri că, astăzi, la ora 15, va fi deschisă circulaţia prin Pasajul Jiul, pe cinci benzi. În imaginea alăturată vedeţi marcajul efectuat în noaptea de sâmbătă spre duminică.

Este clar că vor exista discuţii pro şi contra modului în care a fost făcut. Cert este însă că, începând cu această după-amiază, traficul în acea zonă a oraşului ve deveni mai puţin aglomerat.

„De mâine (astăzi – n.r.), de la ora 15.00, se va putea circula cu mașina, pe toate cele 5 benzi auto, precum și pietonal, prin noua culee -cea de pe partea cu Incuboxx-, respectiv pe trotuarul tehnic adiacent culeei dinspre gară, respectiv cu bicicleta, prin noua culee -cea de pe partea cu Incuboxx-!

Vă mulțumesc, stimați și dragi timișoreni, dv., timișorenii de departe majoritari, că mi-ați fost alături pe parcursul acestor grele lucrări, pe care a trebuit să le facem sub trafic, atât sub traficul auto, cât și sub cel feroviar! Știu că nu v-a fost ușor! Nu v-a fost ușor mai ales când, în același timp, a fost complet închis traficul prin ambele principalele noastre pasaje dintre nord și sud, chiar dacă am avut grijă ca asta să se întâmple în perioada vacanței de vară. Și nu v-a fost ușor în special ieri, vineri, 10.11.2017, când de la ora 9.00 am închis din nou, complet, pasajul Jiul, pentru ultimele operații rămase de făcut. DAR GREUL ESTE ACUM ÎN URMĂ! ÎNAINTE VOR FI DOAR BENEFICIILE ADUSE DE ACEASTĂ NOUĂ REALIZARE! Realizare a noastră, a administrației publice liberale a orașului și a dv., a cetățenilor, indiferent de opțiunea politică și de orice alt criteriu de diferențiere, care ne-ați sprijinit!

Vă doresc tuturor să vă bucurați ani mulți de acest pasaj și de tot ce facem în oraș pentru dv., tuturor însemnând și celor care în toată această perioadă au hulit cu osârdie! Iar oponenților politici -psd, alde, pmp și care-or mai fi-, le spun clar: pe noi n-o să ne puteți opri NICIODATĂ să servim interesul public, oricât vă veți strădui, cum ați făcut-o dintotdeauna și cum sunt convins că veți proceda și în continuare! Noi vom continua să cumulăm realizări, voi doar promisiuni neonorate! Asta face diferența între noi! Și cinstea, corectitudinea, responsabilitatea, asumarea, dăruirea, loialitatea, respectul față de lege, valori cu care voi n-aveți nimic în comun!

Mulțumesc firmei executante, PORR, care a executat lucrarea cu peste 10 milioane lei mai ieftin decât au estimat proiectanții și cu jumătate de an înainte de termen, colegilor din Primărie implicați -Culiță Chiș, Ioan Ganciov, Adrian Colojoară, Cătălin Iapă-, proiectanților, dirigintelui de șantier și societăților Primăriei care au avut în sarcină lucrări conexe -Horticultura, SDM, Aquatim și RATT- și care și-au făcut și ele exemplar datoria.