Artişti de soi la cea de-a patra ediţie Revolution

Gogol Bordello, Dub FX sau Filatov & Karas sunt câteva dintre numele din line-up-ul celei de a patra ediţii a Festivalului Revolution, care se va desfăşura în vara acestui an la Muzeul Satului Bănățean.

După ce anul trecut a reuşit să adune un public de peste 20.000 de oameni din toată Europa, manifestarea îşi propune să-i delecteze pe melomani trei zile și trei nopți de concerte, susţinute în zece locuri distincte.

Gogol Bordello, senzația gipsy-punk-rock preferată a Madonnei, vine direct din Manhattan. Spiritul Africii va fi adus de Kuenta i Tambu, iar cei mai buni neozeelandezi vor fi prezenți la Timișoara prin bine-cunoscuții de la Graham Candy.

Exponent al muzicii independente, Dub FX, se va alătura lui Gogol Bordello pe scena principală. Unul dintre cei mai populari DJ ai momentului, Wilkinson (DJ set), își va aduce hitul său, „Afterglw”, pe scena principală a Revolution Festival.

Un cvintet de hituri nu ar fi complet fără cei mai buni autori de acest gen din Rusia, Filatov & Karas, creatori ai unor melodii și remixuri precum „Don’t Be So Shy”, „Time Won’t Wait for Us”, „Tell It to My Heart” și „Wide Awake”, care însumează peste 100 de milioane de vizualizări pe YouTube.

The Qemists (DJ set), la care se alătură duo-ul francez Iphaze și steaua ascendentă Phytius, precum și Zardonic, producător venezuelean de calibru, vor aduce o perspectivă cu totul nouă asupra muzicii.

Pentru iubitorii de sound electronic, Electric Apex va avea plăcerea de a-i găzdui pe unul dintre DJ-ii giganți ai techno-ului românesc, Raresh, iar Barac și Gescu revin, la rândul lor, la Revolution.

Pe lângă line-up-ul autohton, Ion Ludwig îi va încânta pe spectatori cu setul său live. Electric Apex îi va găzdui și pe oamenii locului, Robert Apetrei și VLF. În cadrul aceleiaşi manifestări va fi prezentă şi 1000 Mods, o formație de psychedelic / heavy rock din Grecia.