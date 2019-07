Aproape 200 de localuri și magazine din Timișoara, închise de Protecția Consumatorului

Zeci de magazine și localuri timișorene au fost închise de Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Vest. Probleme serioase sunt mai ales în zona centrală a orașului.

”În primul semestru din acest an, cuantumul amenzilor se ridică la 4.461.200 de lei. Valoarea mărfurilor neconforme retrase de la comercializare se ridică la 2.485.946 de lei. În primele șase luni din acest an am soluționat 2.277 de reclamații și am emis 257 de decizii, respectiv măsuri de oprire a activității, distrugere de produse și practică incorectă în ceea ce privește comerțul. Mai exact, 197 de unități au fost închise, unele până la remedierea problemelor, altele pe o perioadă de timp de câteva luni”, a spus comisarul-șef Claudiu Sorin Sușanu.

Potrivit acestuia, inspectorii de la Protecția Consumatorilor descoperă în continuare probleme serioase în alimentația publică în localuri situate în zona centrală.

”Spre exemplu, la Craft Rooftop nu există autorizație de construcție, aviz de la pompieri, nimic! Și funcționează de peste un an! În plus, balustrada este nesigură, iar copiii pot cădea. Până luni au termen să prezinte documentele solicitate”, a spus Claudiu Sorin Sușanu.

De asemenea, acesta susține că supermarketurile timișorene și-au făcut o practică din a solicita un preț la raft și altul la casă, care de multe ori este dublu față de cel inițial. Inspectorii de la Protecția Consumatorilor au dispus măsuri, care însă au fost contestate în instanță.

”Sunt 250 de măsuri contestate în special de marile magazine. Chiar și dacă este vorba de avertisment se depune contestație. Noi avem peste 70 la sută gradul de câștig în instanță”, a spus comisarul-șef. ”Atrag atenția reprezentanților depozitelor și magazinelor alimentare să depoziteze produsele în condițiile prevăzute de producător. De exemplu, o sticlă de apă din plastic expusă la raze UV se descompune eliminând produși nocivi pentru sănătate”, a spus Claudiu Sorin Sușanu.