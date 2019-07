Anunț ȘOCANT: Dana Grecu a fost BĂTUTĂ

Dana Grecu, vedeta Antena 3, a implinit recent 39 de ani, ocazie cu care a publicat un dialog cu tatal sau, despre dragostea cu care acesta si-a crescut fata. „Tata, ne stim de 39 de ani! Mai tii minte prima zi acasa?”, a intrebat prezentatoarea de la Antena 3, iar tatal sau a raspuns: „Da, scumpete! M-am uitat la tine in patut si i-am zi maica-tii: ce fata frumoasa mi-ai facut!!

Sa stii ca ma pregatisera ca o sa am un baiat! Si nu-mi dadusera voie sa te vad in spital. Asa ca atat de mare era dorul de tine!”.

Dana a vrut sa stie de la tatal sau cand i-a fost frica pentru ea. „Tot timpul. Nu frica. Grija. Ai fost tot timpul plecata de acasa. La scoala, la lucru. Ma tot gandesc, cum sa nu ma gandesc la rele!”. Vedeta tv a vrut sa stie si cand si-a suparat cel mai tare parintele. „Of! Atunci cand ti-am si dat prima si ultima palma! Te-am rugat sa vii de la o petrecere la o ora. Te-am asteptat toata noaptea. Am stat la geam ore! Si cand ai aparut… Nu m-am putut stapani! Regret! Regret! Poate puneam conditii prea dure ca sa te las sa iesi cu prietenii!”, a marturisit tatal Danei Grecu.

stiripesurse.ro