Anunț oficial: Fanii revin pe stadioane. Condiții pentru suporteri

Ministrul Tineretului şi Sportului, Eduard Novak, a declarat, miercuri seară, că în urma campaniei de vaccinare se poate permite accesul fanilor pe stadioane, momentan la 25 la sută din capacitate, începând cu finala Cupei României, din 22 mai, anunță news.ro.

„Mă bucur că această campanie de vaccinare dă rezultate, rata infectării scade şi am avut curajul să luăm aceste măsuri. Am aprobat în plină pandemie acel 25 la sută pentru Euro-2020. Cam aceleaşi sunt condiţiile: test PCR negativ, ori să fi fost vaccinat, test antigen de 24 de ore sau să fi avut boala. Plus mască şi altele. Pe stadion, spectator, două rânduri libere… mergem tot cu 25 la sută mai departe, aşteptăm federaţiile către noi. Vine solicitarea către noi, noi contactăm MS, facem ordinul comun şi trimitem către CNSU.

Vom fi foarte selectivi, organizatorul trebuie să facă tot pentru a asigura măsurile necesare. Trebuie asigurate corturile de triaj, nu vreau să fie o relaxare hazardată, vrem să propunem o schemă corectă. Vom începe cu fotbal, finala de la Ploieşti, apoi România – Georgia, Euro-2020 şi apoi evenimentele indoor. Avem cereri pentru Ploieşti şi cam atât, dar intenţii există din mai multe părţi, toţi aşteaptă un fel de normalitate. Acest 25 la sută s-ar putea duce spre 45-50 la sută, dar momentan stăm aşa”, a declarat Novak la B1TV.

Foto: HotNews Sport