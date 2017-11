ANI, în „vizită de lucru” la Primăria Dudeștii Vechi

Tot o dată la câteva zile, Agenția Națională de Integritate (ANI) face publice noi și noi cazuri de funcționari publici depistați ori în conflict de interese, ori în situație de incompatibilitate.

La Dudeștii Vechi, se pare că veștile – mai ales cele proaste – ajung mai greu: proaspăt înscăunat ca viceprimar, în urma alegerilor de anul trecut, tânărul Adrian Budur (31 de ani) l-a luat pe “n-am știut” în brațe atunci când l-am întrebat de ce a acceptat funcția, în condițiile în care, cu două luni înainte de alegeri, tocmai își înființase un PFA (persoană fizică autorizată) sau de ce n-a renunțat la PFA, dacă își dorea așa tare funcția de viceprimar.

Nu de alta, dar Legea 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției spune clar că nu se poate și cu mândra, și cu draga: “Funcția de (…) viceprimar (…) este incompatibilă cu (…) calitatea de comerciant persoană fizică (art. 87, alin. 1, lit. g)”.

Din lecturarea legii rezultă că simpla calitate de persoană fizică autorizată îl făcea pe domnul Budur incompatibil cu funcția de viceprimar. Dumnealui a mers însă chiar mai departe, accesând fonduri europene în valoare de 50.000 de euro din programul “Instalarea tinerilor fermieri”.

Șase, vine noua generație!

L-am contactat telefonic pe viceprimarul Adrian Budur, care ne-a declarat că, la vremea când a fost ales – 24 iunie 2016 – a întrebat “în stânga și-n dreapta” – chiar astea au fost cuvintele tânărului edil! – dar toată lumea i-a spus că n-ar avea absolut nici o problemă… Acum, nu am despicat firul în patru ca să înțelegem dacă omul a cerut expertiză în stânga și-n dreapta eșichierului politic sau a folosit expresia în sensul ei larg, dar ne-am lămurit cu valoarea noului val din administrația locală.

Am așteptat 25 de ani ca să dispară dinozaurii din politică și ne-am trezit cu noua generație care, cică, trebuie să scoată țara din rahat. Cum? Cu cine? Dacă la 31 de ani, Adrian Budur a învățat perfect de la înaintașii săi în administrație cum să eludeze legea, iar când este prins să mimeze inocența, ce așteptări pot avea locuitorii din Dudeștii Vechi de la el?! Vorba bancului, așa tânăr și deja Gheorghe…

Nici primarul nu știe mai multe

Din câte am aflat, în ședința de consiliu local din luna octombrie, primarul Bono Cucalan – aflat și dumnealui la primul mandat -, l-a felicitat pe viceprimarul Budur pentru cei 50.000 de euro accesați și a declarat că incompatibilitatea colegului său ar interveni doar în cazul în care PFA-ul ar derula activități împreună cu primăria (?!). Și stați că asta nu-i tot, primarul Cucalan pare să aibă legea la degetul mic: cică, dacă Adrian Budur va fi declarat incompatibil de către Agenția Națională de Integritate, el va avea la dispoziție 30 de zile ca să renunțe la una dintre cele două calități, PFA și viceprimar!

Imaginație bogată la Dudeștii Vechi

Dacă nu cumva “prevederile” scoase din joben de inventivul dom’ primar au fost scrise cu cerneală simpatică în Legea 161/2003 și doar dumnealui a știut cum să le descopere, atunci afirmațiile edilului-șef sunt, pur și simplu, fabulații, ca să nu folosim cuvinte mai tari.

Articolul 87 al Legii 161/2003 din care am citat mai sus prevede fără echivoc că simpla calitate de comerciant persoană fizică îl face incompatibil pe viceprimarul Budur, indiferent dacă a derulat sau nu afaceri cu Primăria Dudeștii Vechi, iar în ceea ce privește perioada de grație în care domnul Adrian Budur putea să iasă onorabil din situația de incompatibilitate în care singur a intrat, articolul 91 al aceleiași legi are altă părere decât primarul Cucalan: “Alesul local poate renunţa la funcţia deţinută înainte de a fi numit sau ales în funcţia care atrage starea de incompatibilitate sau în cel mult 15 zile de la numirea sau alegerea în această funcţie”.

“Doamna” ANI intră în acțiune

Când apare deja ANI în ecuație e deja prea târziu, cel găsit în culpă nu mai are nici o posibilitate de a renunța la una dintre calități. În mod normal, problema se putea rezolva din start, dacă toată lumea își făcea treaba, în speță, dacă secretarul comunei Dudeștii Vechi ar fi propus prefectului de Timiș să emită ordinul prin care să constate încetarea de drept a mandatului de ales local pentru Adrian Budur.

Sigur, ordinul emis de prefect putea fi atacat la instanța de contencios administrativ, dar șansele ca judecătorii să-i fi dat dreptate viceprimarului ar fi fost infime. Așa însă, a trecut mai bine de un an de când Adrian Budur se află în această situație fără ca nimeni să aibă ceva de comentat, astfel că Agenția Națională de Integritate poate intra în acțiune. De fapt, nu poate, ci chiar intră în acțiune, conform spuselor primarului Bono Cucalan, pe care l-am contactat telefonic:

„Un <prieten> din consiliul local i-a făcut viceprimarului o reclamație la ANI. Noi am primit o înștiințare de la ANI acum câteva zile, am transmis către ANI toate documentele solicitate și acum așteptăm să vedem ce spune ANI. Eu acum am aflat, nici viceprimarul nu a știut dacă este sau nu în incompatibilitate”.

Conform procedurii ANI, un inspector al agenției va verifica toate aspectele în discuție și va întocmi un raport de evaluare, care, în cazul în care îi va fi defavorabil viceprimarului, poate fi contestat de acesta în instanța de contencios administrativ.

În cazul în care Adrian Budur va pierde definitiv în instanță, în procesul cu ANI, atunci agenția va sesiza în termen de 15 zile organele competente pentru declanșarea procedurii disciplinare – adică demiterea din funcție a viceprimarului -, iar în termen de șase luni va fi obligată să sesizeze instanța de contencios administrativ, în vederea – atenție! – anulării actelor emise, adoptate sau întocmite cu încălcarea prevederilor legale privind incompatibilităţile.

Un haos asumat

Așadar, toate actele pe care le-a semnat viceprimarul Adrian Budur începând din 24 iunie 2016 și până la momentul în va avea loc destituirea din funcție (repetăm, în cazul în care ANI îl va verifica, îl va găsi incompatibil și va câștiga procesul pe care, probabil, i-l va intenta viceprimarul) pot fi anulate de instanța de judecată!

Asta înseamnă că, practic, principalii perdanți vor fi tot oamenii simpli, localnicii din Dudeștii Vechi, care se vor trezi că hârtiile semnate de dom’ vice pot fi puse pe foc, iar toată hârțogăraia trebuie luată de la capăt! Da, va fi sancționat și Adrian Budur, care, timp de trei ani de la un eventual verdict defavorabil, nu va mai putea ocupa o funcție publică, dar, în fond, omul și-a asumat treaba asta. Dar ce vină au locuitorii comunei?!

Iată cum, la Dudeștii Vechi, celebrul slogan al liberalilor (Adrian Budur este președintele filialei locale a PNL), “Prin noi înșine”, se pricopsește cu o completare: “Prin noi înșine dăm bătăi de cap tuturor”…