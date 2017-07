Angelina Jolie, dezvăluiri DRAMATICE după divorţul de Brad Pitt: Am suferit de paralizie facială. Cred că este foarte important să plângi în duş, şi nu în faţa copiilor

Actriţa Angelina Jolie, în vârstă de 42 de ani, a dezvăluit că a suferit de hipertensiune şi de paralizie a feţei, în perioada în care au început problemele sale conjugale cu Brad Pitt, boală de care s-a vindecat în urma unor sesiuni de acupunctură.

Jolie a declarat că nu cunoaşte cauza apariţiei respectivei boli: ‘Uneori, femeile care au familii se pun pe ele pe ultimul loc până când apar manifestări şi probleme de sănătate.’

Paralizia Bell este caracterizată de slăbirea subită a muşchilor pe o jumătate a feţei.

În ediţia pentru luna septembrie a revistei Vanity Fair, Jolie a mărturisit că lucrurile au luat o turnură nefastă şi au devenit dificile în vara anului 2016, când regiza filmul ”First They Killed My Father”, în străinătate. Deşi nu a dat detalii suplimentare, actriţa a respins ideea că programul obositor al familiei, plin de călătorii, ar fi cauzat cearta dintre ea şi Pitt: „Stilul nostru de viaţă nu era deloc negativ. Nu asta a fost problema. Acesta este şi va rămâne una din oportunităţile minuate pe care le putem oferi copiilor noştri… Sunt şase copii încăpăţânaţi, sensibili. Sunt foarte mândră de ei.”

Mamă a şase copii, Maddox, 15, Pax, 13, Zahara, 12, Shiloh, 11, şi gemenii de 9 ani Knox şi Vivienne, Jolie a fost diagnosticată cu paralizie Bell, care duce la slăbirea temporară a muşchilor feţei, la finalul anului trecut.

„Am fost foarte îngrijorată cu privire la mama mea, odată cu maturizarea mea. Nu îmi doresc ca şi copiii mei să îşi facă griji în privinţa mea”, a spus Jolie în interviul respectiv. „Cred că este foarte important să plângi în duş şi nu în faţa lor. Trebuie să ştie că totul va fi bine, chiar dacă nu eşti sigur că aşa va fi.”

Actriţa a mai precizat cu privire la copiii săi: „Au fost foarte curajoşi. Foarte curajoşi. Ne vindecăm cu toţii de întâmplările care au dus la depunerea cererii de divorţ. Nu se vindecă de divorţ, se vindecă de lucruri care se petrec în viaţă.”

Pitt şi Jolie s-au despărţit în septembrie 2016 şi au depus actele de divorţ la scurt timp. Jolie a cerut custodia copiilor.

Clauzele divorţului sunt încă în curs de negociere, potrivit Vanity Fair.

Recent, Jolie şi copiii săi s-au mutat într-o casă nouă, plasată în zona Loz Feliz din Los Angeles. „Ţinem unul la celălalt şi ţinem la familia noastră şi muncim amândoi pentru acelaşi scop”, a mai precizat Jolie.

În trecut, Jolie a vorbit despre un rol proactiv în privinţa sănătăţii sale. Ea a suferit o dublă masectomie în 2013, după ce a aflat că este purtătoarea unei gene care o predispunea la dezvoltarea cancerului la sân. Doi ani mai târziu, şi-a îndepărtat ovarele ca măsură preventivă, una care i-a declanşat timpuriu menopauza: „Nu-mi dau seama dacă este menopauza sau dacă este anul pe care l-am avut.”

„Mă simt femeie în adevăratul sens al cuvântului pentru că iau deciziile bune, pun familia mea pe primul loc şi sunt responsabilă de viaţa şi de sănătatea mea. Cred că asta face o femeie completă”

Filmul lui Jolie, „First They Killed My Father,” despre genocidul din Cambodia, va fi lansat pe Netflix în acest an, scrie mediafax.ro.