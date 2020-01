Andreea Raicu s-a pozat goală pușcă la 41 de ani

Andreea Raicu a fost protagonista unei ședințe foto cu care i-a înnebunit pe fani. Fosta prezentatoare TV a mărturisit că mult timp nu a avut curajul să spună exact așa cum este ea.

Andreea Raicu a mărturisit pe blog motivul care a făcut-o să pozeze sexy.

„Naturalețea și încrederea sunt neprețuite și o fac pe o femeie mult mai frumoasă decât toate măștile și ideile preconcepute despre cum ar trebui să fie sau să arate.

E printre puținele ședințe foto în care nu mai simțit să fiu altcineva decât sunt, nu am încercat cu tot dinadinsul să arăt sau să transmit vreun mesaj anume.

Nu am mai vrut să arăt nici că sunt independența, nici că sunt puternică, nici că nu am nevoie de nimic. Am fost confortabilă cu cine sunt, cu corpul meu, fără rușinea care mă bloca de fiecare dată”, a scris Andreea Raicu.



Vedeta a adăugat că în timpul ședinței a fost feminină și vulnerabilă, dar și relaxată: „Am fost feminină și vulnerabilă. Am fost relaxată. Am fost eu. Mă bucur că am făcut aceste poze acum, la 41 de ani, pentru că știu că dacă le-aș fi făcut în urmă cu câțiva ani, cu siguranță rezultatul nu ar fi fost acesta”, scrie romaniatv.net.