Adio, Poliția Locală? Decizie în premieră a unui primar

Edilul unei localităţi a anunțat că vrea să desfiinţeze Poliţia Locală, pe motiv că este ineficientă. Anunțul survine la scurt timp după ce un alt primar a declarat că va lua aceeași măsură.

Bugetul mic și ineficiența agenților sunt principalele motive pentru care primarul municipiului Orșova, județul Mehedinți, a decis să desființeze Poliția Locală, în urbea pe care o păstorește.

Edilul Marius Stoica a declarat, citat de Radio Româna Actualități (RRA), că localitatea are un buget mic, iar banii alocaţi pentru salariile poliţiştilor pot fi utili pentru rezolvarea altor probleme, cum ar fi curăţenia oraşului sau întreţinerea spaţiilor verzi.

În plus, agenții Poliției Locale sunt acuzați că nu taie sancțiuni suficiente, iar multe dintre procesele-verbale sunt respinse în instanță, potrivit evz.ro.

„Acum facem stat de plată pentru luna decembrie şi vă pot spune că un poliţist local care a lucrat 20 de zile, adică 160 de ore, are un salariu 3340 de lei, normă de hrană de 740 de lei pe lună. Şeful de serviciu, care nu a lucrat toată luna decembrie, a luat în mână 6290 de lei şi normă de hrană în banii ăştia. Per total, am cheltuieli cu Poliţia Locală care ajung la fabuloasa sumă de 6 miliarde de lei vechi”, susține primarul.

Când vine vorba de activitatea polițiștilor locali, localnicii spun că salariile sunt cam mari față de munca prestată. Unul dintre ei a pus punctul pe „i”: „Parcă Primăria le-a stabilit salariile”.

„Noi facem o analiză cât se poate de pertinentă şi posibil să fim primul municipiu din România care desfiinţează Poliţia Locală pentru că este ineficientă. Avem o cheltuială mare şi nu avem niciun folos din partea acestei instituţii”, susține primarul din Orșova.

După ce a aflat intenţia administraţiei, şefa Poliţiei Locale a intrat în concediu medical, aşa că nu a fost găsită la birou pentru a-şi spune un punct de vedere.

În luna octombrie 2019, Consiliului Local din Darabani a decis, în premieră, desființarea Poliției Locale.

Primarul Liviu Hrimiuc a declarat că este vorba mai mult de o reorganizare, iar cei șase angajați ai Poliției Locale vor deveni agenți de pază.

Întrebat care e logica desființării Poliției Locale, dacă angajații își vor păstra atribuțiile, Liviu Hrimiuc a răspuns că face economie: „Una e să fii polițist local și alta e să fii agent de pază. În primul rând facem ceva economii la bugetul local. Am făcut un calcul, dar nu am datele în față, nu pot să vă spun ce economii vom face”.

Pentru a fi pusă în aplicare o astfel de măsură însă, este necesară o aprobare de la Prefectură.

Legat de această situație, Federaţia Meridian susţine că o astfel de măsură încalcă legislaţia în domeniul funcţiei publice şi că motivul invocat – economii la buget – este fals, întrucât salariile poliţiştilor locali sunt echivalente cu cele ale angajaţilor din primărie.

Sindicaliștii au transmis că salariile poliţiştilor locali sunt echivalente cu cele ale angajaţilor din Primărie, iar dacă la baza măsurii au stat nemulţumiri legate de activitatea agenților, trebuie schimbată conducerea, nu desfiinţată Poliția Locală, scrie evz.ro.