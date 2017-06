7000 de petrecăreți au dansat fără oprire în cea de-a doua zi a Revolution Festival

După fenomenalul debut de joi, Revolution Festival a continuat într-o notă și mai bună. A doua noapte a festivalului a adus nume excelente pe scene, făcând astfel cei peste 7.000 de party-people să danseze până dimineața. Eluveitie, GBH, Icicle, Infected Rain, Macanache și The Putreds sau Brigada Artistică Urbană sunt câteva dintre numele incredibile care au zguduit Revolution în a doua seară.

Dacă vrei o revoluție, o găsești la Muzeul Satului Bănățean. În timpul zilei, vizitatorii, indiferent de vârstă, s-au bucurat de frumoasele workshop-uri care s-au pregătit pentru ei. Pentru cei care și-au dorit o după-amiază de relaxare, o plimbare în zona lacului sau puțină distracție la Chill Zone au găsit remediul perfect. Celor care au forța Jedi în ei, jocurile Star Wars le-au oferit o zi pe care nu o să o uite prea repede. Lunatica a fost la fel de grozavă ca și până acum, aducând publicului spectacole de zi și performance-uri de noapte incredibile, precum: Dar Brass, care a făcut audiența să strige pe toată durata act-ului, minunatul Stereo Swing, frumoasa Miss Monroe și mulți alții.

Odată ce noaptea s-a lăsat vibe-urile festivalului au devenit mai bune ca niciodată. Artiști spectaculoși din toată lumea au acaparat scenele Revolution și nu au dezamăgit.

A fost o noapte bună pentru drum and bass la Revolution – Music Guru Stage, mulțumită lui Icicle care a dat publicului un show incredibil. Artistul din UK a reușit să facă pe toată lumea să danseze nebunește, oferind beat-uri fenomenale.

Fanii folk metal au avut parte de un show de zile mari. Eluveitie i-a dat peste cap cu instrumentele lor ciudate și cool, cât și cu sound-ul deosebit.

Legendara trupă GBH a demonstrat tuturor că punk-ul nu e mort și nici nu o să moară câtă vreme există Music Guru – Main Stage la Revolution. Show-ul lor a fost ceva cu totul special, aducând la un loc atât tineri, cât și punkeri old school.

De asemenea, la scena principală au mai fost oferite concerte și performance-uri marca: Macanache și The Putreds, Brigada Artistică Urbană, Mighty Boogie și The Different Class.

La Xtreme Stage, festivalul a continuat cu Infected Rain care a susținut un concert cum Timișoara nu a mai văzut de multă vreme. Energia lor a fost excelentă, iar prestația trupei a fost cu adevărat perfectă.

Cea de-a doua noapte a festivalului a fost incendiară la Electric Apex Stage. Artiști din toată lumea au luat scena cu asalt, dar cireașa de pe tort a fost Dubfire, care a demonstrat că există un motiv bine întemeiat pentru care DJ-ul are „fire” (foc) în numele de scenă. Publicul s-a dezlănțuit, având beat-uri minunate pe care să danseze.

Festivalul a continuat până după răsăritul soarelui, iar muzica nu a încetat decât dimineața. Revoluția nu se oprește niciodată așa că, astăzi, Alternosfera, LTJ Bukem, Delta Heavy, DJ K-lu și mulți alții, te așteaptă la festival.

Biletele se pot cumpăra de la intrarea principală a Muzeului Satului Bănățean și costă 65 de lei.