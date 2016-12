Victorie în Bănie >> SCMU Craiova – BC SCM Timişoara 77-83

„Leii” din Banat au încheiat anul 2016 cu o victorie. A fost 83-77, pe sferturi 23-11, 16-28, 25-20 şi 19-18, miercuri seară, în deplasare, cu SCMU Craiova, formaţie aflată în a doua jumătate valorică a clasamentului Ligii Naţionale de baschet masculin.

Oltenii l-au avut în teren pe Cătălin Burlacu, multiplu campion al României cu CSU Asesoft Ploieşti, el revenind în eşalonul de elită ca jucător după o experienţă eşuată la nou-promovata din oraşul aurului negru, care nu a început noua stagiune din cauza problemelor financiare. În cele 34 de minute petrecute pe parchet, fostul internaţional român a pus pe tabelă opt puncte, axându-se mai mult pe evoluţia de sub propriul panou, unde i-a blocat de multe ori pe alb-violeţi.

Deşi s-au aflat în avantaj pe aproape toată durata primelor două sferturi, elevii lui Nenad Mandici s-au văzut egalaţi înainte de pauza mare. La reluare au fost conduşi, 43-39, dar au avut forţa să revină. Nu au reuşit să se distanţeze decisiv, abia în ultimele minute fiind decisă soarta învingătoarei. BC SCM Timişoara a arătat un plus de valoare şi a încheiat cu un avantaj de şase puncte.

Marcatorii grupării de pe Bega au fost următorii: Dominique Rambo – 26p, Mladen Jeremici – 16p, Adrian Diaz – 13p, Nikola Otasevici – 8p, Octavian Popa Calotă – 8p, Milos Komatina – 5p, Ionuţ Drăguşin – 4p, Alin Andrieş – 3p. De la SCMU Craiova s-a remarcat Darius Hargrove, autor a 30 de puncte şi şapte pase decisive.

„Vreau să-mi felicit jucătorii, au arătat tărie de caracter în repriza a doua şi au rezistat în faţa apărării foarte agresive a gazdelor. Nu am avut suficiente informaţii despre Craiova, pentru că Taylor este un fundaş nou-adus, iar Burlacu a revenit în Oltenia tocmai la meciul cu noi. Chiar şi aşa, ne-am făcut jocul şi am dat un randament bun. Am avut probleme cu Hargrove în prima repriză şi o parte din actul secund, dar le-am rezolvat schimbând apărarea şi asta ne-a ajutat foarte mult pe final de partidă”, a declarat la final antrenorul „leilor” bănăţeni, Nenad Mandici.