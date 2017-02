Un scriitor timișorean şi cartea sa, un adevărat fenomen pentru literatura momentului: locul al doilea într-un top internaţional!

Un scriitor timișorean şi cartea sa, un adevărat fenomen pentru literatura momentului, figurează pe locul al doilea într-un top internaţional al bestseller-urilor anului trecut, volumul fiind întrecut doar de „Grey: Fifty Shades of Grey by Christian” de E. L. James, beneficiar al unei ecranizări extrem de mediatizate.

„Biblia pierdută” de Igor Bergler, care a înregistrat vânzări-record încă de la apariţie şi a fost lansată în aprilie 2016 la Timişoara, este ocupanta poziţiei secunde în această listă. Ea se află, de altfel, într-o companie extrem de selectă, dacă observăm că pe locul al treilea în top se găseşte romanul „Hoţul de cărţi” de Markus Zusak, o altă scriere ce stă la baza unui film celebru care prezintă o poveste emoționantă din Germania nazistă în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

„Jurnalul Annei Frank.12 iunie 1942 – 1 august 1944” se situează pe poziţia imediat următoare, deasupra capodoperei „Un veac de singurătate”, care l-a propulsat pe romancierul columbian Gabriel García Márquez pe scena literaturii universale.

„A Knight of the Seven Kingdoms” de George R.R. Martin figurează, de asemenea, în acest top, la o distanță apreciabilă față de cartea autorului timișorean.

Catherine Melissa Park, de la Universitatea Columbia, defineşte „Biblia pierdută” drept „un puzzle de o inteligenţă diabolică”, dar şi „cea mai bună carte despre conspiraţii din ultimii ani”.

Igor Bergler s-a născut în 1970 la Timişoara şi a studiat, în perioada 1991 – 1995, regie de film la Universitatea Ecologică Bucureşti, iar între 1993 și 1997, comunicaţii audiovizuale, la Academia de Teatru şi Film Bucureşti. Are în palmares mai multe filme şi a fost, de asemenea, redactor şi realizator de emisiuni.

Personajul principal al romanului, profesorul Charles Baker, se află în oraşul în care s-a născut Dracula pentru a participa la o conferinţă a celor mai renumiţi istorici din lume. Neoficial, scopul prezenţei sale în inima Transilvaniei este elucidarea unui mister adânc înrădăcinat în povestea propriei sale familii.

Trei crime macabre îi schimbă planul de acţiune, iar savantul se găseşte în centrul unei conspiraţii de proporţii planetare care se derulează de mai bine de jumătate de mileniu. Membrii organizaţiei controlează pieţele financiare, mass-media şi cele mai importante industrii. Ei supraveghează internetul şi reţelele de socializare şi domină din umbră guvernele din întreaga lume. Singurul lucru care îi poate opri este adevărul ascuns de Dracula în Biblia lui Gutenberg…