Un medic-fantomă bântuie prin Spitalul Județean Timișoara

Veștile bune circulă repede: salariile medicilor s-au mărit substanțial și vor crește în continuare, un pas necesar pentru redresarea situației teribile din domeniul sănătății. Per ansamblu, măsura este una salutară, dar, punctual vorbind, sunt și cazuri în care această explozie salarială nu se justifică. Avem și un exemplu concret, vi-l prezentăm, detaliat, în cele ce urmează.

Salariu pe ochi frumoși

Angajat la Universitatea de Medicină și Farmacie Timișoara (UMFT) pe postul de șef de lucrări la disciplina Metodologia cercetării științifice, medicul specialist Alexandru Nistor a încheiat, la 3 octombrie 2016, un contract de muncă, cu jumătate de normă, cu Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara (UMFT), fiind inclus în echipa Clinicii de Chirurgie Vasculară.

Dacă în privința activității didactice desfășurate la Facultatea de Medicină nu putem să ne pronunțăm, în schimb, vă putem informa că, potrivit datelor furnizate de Spitalul Județean, medicul Alexandru Nistor își încasează degeaba acea jumătate de salariu. Mulți, puțini, câți or fi, banii ăia intră în fiecare lună pe cardul medicului respectiv, chiar dacă acesta n-a făcut nimic pentru a-i merita. Nu exagerăm deloc, asta e realitatea, așa cum reiese din răspunsurile primite, în urmă cu câteva zile, de la Spitalul Județean:

„Medicul Alexandru Nistor figurează angajat în cadrul SCJUT din data de 03.10.2016, cu timp parțial 0,5 normă (…) nu a efectuat gărzi de la angajare și până la data prezentei (…) nu figurează în programul medicilor specialiști din Ambulator, nu a efectuat raportări la CJAS Timiș și nu figurează în condicile de prezență și nici în pontaje pe Ambulator (…) de la angajare și până la data prezentei, conform sistemului informatic al SCJUT, medicul Alexandru Nistor figurează cu o singură operație efectuată”.

Pe urmele omului invizibil

Să recapitulăm: din 3 octombrie 2016 până în 1 aprilie 2017, adică aproape jumătate de an, medicul specialist Alexandru Nistor, din Clinica de Chirurgie Vasculară a Spitalului Județean Timișoara, nu a consultat nici un pacient în ambulator, nu a efectuat nici o gardă și a făcut o singură operație! Cu toate acestea, salariul aferent jumătății de normă cu care este angajat i-a intrat integral în buzunar…

Cu documentele pe masă, l-am întrebat pe managerul SCJUT, Marius Craina, cum se explică lipsa aproape totală de activitate a medicului Alexandru Nistor și cum justifică acest doctor încasarea salariului. Contrariat și dumnealui de halucinanta realitate, directorul „Județeanului” ne-a comunicat că va solicita o notă explicativă șefului direct al medicului în cauză, profesorul Mihai Ionac.

Globe-trotterul de la Chirurgie Vasculară

Și încă un aspect mai mult decât interesant: deși doctorul Nistor este invizibil în spital, în schimb, pagina sa de Facebook este plină de imagini care atestă prezența sa la „n”-șpe congrese și simpozioane internaționale: numai în ultimii doi ani, omul a vizitat India, Grecia, Franța, Turcia, SUA, Italia, Coreea de Sud, China, Anglia, Spania!

După atâtea deplasări prin destinații care de care mai exotice – toate efectuate, cu o singură excepție, înainte de data angajării sale la Spitalul Județean, 3 octombrie 2016 – te-ai fi așteptat ca, în momentul în care va intra în pâine, acest veritabil globe-trotter avid de cunoaștere să aibă pacienți pe bandă rulantă, care să beneficieze de supracalificarea sa… Și când colo, zero aproape peste tot: zero pacienți, zero consultații, zero gărzi, o singură operație!

Oare colegii de breaslă din străinătate cu care Alexandru Nistor s-a fotografiat de zor în toate acele deplasări au habar de „performanțele” profesionale ale tânărului confrate român? Întrebarea e retorică, răspunsul e evident.

Banii – da, articolele – ba

Cum spuneam mai sus, Alexandru Nistor nu este plătit doar de Spitalul Județean, ci încasează un salariu și de la Universitatea de Medicină și Farmacie. Nu știm cum se descurcă domnul Nistor cu partea didactică, așa că nu ne hazardăm să emitem vreo opinie. În schimb, am descoperit un alt schelet în dulapul tânărului medic, pe partea de cercetare științifică.

În decembrie 2013, pe site-ul UMFT, a fost publicată lista cu rezultatele finale ale competiției de granturi interne pentru tineri cercetători sub 35 de ani. În fruntea listei trona Alexandru Nistor, în calitate de director de proiect, cu 94,5 puncte din 100 posibile, titlul proiectului fiind „Program de training online pentru disecția de lambouri pe perforante”. Cu ajutorul unei sume de maximum 5.000 de euro puse la dispoziție de UMFT, Alexandru Nistor și echipa sa urmau să efectueze o activitate de cercetare ce ar fi trebuit să se concretizeze prin publicarea unor articole științifice pe tema proiectului în reviste prestigioase din domeniu.

Grantul s-a derulat pe parcursul anului 2014, dar până la această oră, directorul de proiect Alexandru Nistor nu a publicat nici unul dintre articolele stipulate în contractul de finanțare cu UMFT, deși termenul-limită a expirat de multă vreme. Ca atare, tânărului cercetător i se poate aplica sancțiunea prevăzută în hotărârea Consiliului de Administrație al UMFT din data de 7 noiembrie 2016:

„În cadrul competițiilor interne de granturi de cercetare științifică ale UMF Timișoara, neîndeplinirea clauzelor contractuale atrage decăderea directorilor de proiecte din dreptul de a depune proiecte la competițiile interne, pe o perioadă de 3 ani”. Până la urmă, asta nici n-ar fi o mare problemă, în condițiile în care nimeni nu-l pune pe domnul Nistor să dea socoteală pentru cei 5.000 de euro încasați degeaba de la UMFT…

S-a ales praful de rigoarea academică

Chiar și-așa, cu zero activitate medicală, cu zero articole științifice pe tema proiectului pentru care a încasat 5.000 de euro, șeful de lucrări Alexandru Nistor este nominalizat în comisii de examinare în cadrul concursurilor de ocupare a posturilor didactice vacante organizate de UMFT! Regulamentul elaborat de UMFT prevede că membrii comisiei de concurs evaluează candidatul din perspectiva mai multor aspecte, printre care și “relevanța și impactul rezultatelor științifice ale candidatului” sau “experiența profesională a candidatului în alte instituții decât instituția care a scos postul la concurs”.

E noaptea minții, nu altceva: un director de proiect care nu și-a îndeplinit sarcina de a scrie articolele științifice la care s-a obligat printr-un contract de finanțare este exact examinatorul potrivit să evalueze rezultatele științifice ale unui candidat, respectiv un medic specialist care nu consultă și nu operează este cel mai nimerit să aprecieze cum se descurcă un candidat, posibil chiar un coleg de la “Județean”, în sala de operații! Trist, dar adevărat: la Universitatea de Medicină și Farmacie din Timișoara, impostura a ajuns la apogeu.

Uite cine vorbește!

Tupeul tânărului medic de la Chirurgie Vasculară este colosal. Deși el însuși își construiește o carieră din vorbe, nu din fapte, bazată mai degrabă pe tehnici de „public relations”, decât pe acte medicale reale, Alexandru Nistor se bate cu pumnul în piept pe Facebook și își exacerbează un nebănuit simț civic, declarându-și sus și tare adeziunea la amplele manifestații anti-guvernamentale din luna februarie: „Începeți să faceți bagajele. Corupția 1 – România 0”, “Minciunile ucid!”, posta cu patos domnul Nistor, revoltat pasămite că tentaculele corupției sufocă societatea românească. Dacă nu asistăm la o fantastică dedublare de personalitate, atunci ne aflăm, cu siguranță, în prezența unei mostre halucinante de tupeu…

Am încercat să-l contactăm pe Alexandru Nistor și să-i oferim ocazia de a-și prezenta punctul de vedere, dar tânărul medic, pus în temă cu subiectul, nu ne-a răspuns nici la telefon, nici la SMS. I s-o fi terminat rezerva de tupeu…