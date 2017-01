În timp ce autoritățile își declină (in)competența, o firmă din Timișoara își înșală nestingherită clienții

„Hoțul neprins e negustor cinstit”, spune un vechi proverb românesc, care se potrivește mănușă firmei SC Deservinstal DS SRL Timișoara și patroanei acesteia, Elena Ursulean. Profitând de somnul adânc al celor care trebuie să prindă hoțul – în primul rând, onor polițiștii timișoreni, dar nu numai ei! -, respectiva patroană își vede nestingherită de „afacerile” din care are doar ea de câștigat, iar clienții acesteia, doar de pierdut. Vă explicăm imediat.

Un prim semnal de alarmă

În 10 august 2016, am publicat articolul intitulat „Un timișorean înșelat de o firmă vrea să i se facă dreptate”, în care prezentam cazul lui Ioan Dina, rămas fără câteva mii de euro, în urma semnării unui contract de execuție a unei instalații de încălzire cu SC Deservinstal DS SRL.

A trecut un an de la semnarea contractului şi Ioan Dina a rămas şi fără centrală termică, şi fără bani

Scriam atunci că patroana firmei respective, Elena Ursulean, a încasat banii omului și l-a lăsat cu ochii-n soare. De asemenea, mai arătam că Protecția Consumatorilor i-a dat dreptate lui Ioan Dina, amendând firma și obligând-o la restituirea sumei către client, dar că, evident, păgubitul n-a văzut nici un ban înapoi. Imediat după publicarea articolului, pe site-ul ziarului, un cititor care s-a recomandat a fi detectiv particular, a dezvăluit că Elena Ursulean își înființase, în 2015, o nouă firmă, Eu Vest Instal SRL, la aceeași adresă cu vechea societate, Strada Moldovei nr. 7 A. De asemenea, respectivul preciza că SC Deservinstal DS SRL fusese executată silit de către BCR, în 2013, pentru restanțe totale de câteva sute de mii de lei.

Înșelăciunea merge înainte

Din păcate, nici în noile circumstanțe, când era evident că mișcarea cu abandonarea unei firme și înființarea alteia noi este una făcută cu scopul de ștergere a urmelor, deși erau la curent cu acest caz, oamenii legii n-au mișcat vreun deget ca să pună capăt escrocheriilor Elenei Ursulean. Așa că, la două săptămâni de la darea ei în vileag, patroana firmei Deservinstal a dat o nouă țeapă.

Doi tineri, Andreea și Aurelian Grecu (soț și soție), având referințe din familie despre firma respectivă, în sensul că, în urmă cu câțiva ani, o rudă de-a lor a fost mulțumită de serviciile prestate de Deservinstal, au mers pe încredere și, în 30 august, au bătut palma cu Elena Ursulean. Din păcate pentru ei, n-au mai căutat informații despre firmă pe internet decât atunci când era prea târziu…

Același scenariu

În momentul în care au citit despre cazul lui Ioan Dina, ne-au contactat, rugându-ne să facem publică și povestea lor ca un avertisment adresat celor care ar fi tentați, pe viitor, să apeleze la serviciile celor de la Deservinstal. Astfel, cei doi soți ne-au povestit că, în 29 august 2016, au semnat un contract cu Deservinstal, reprezentată de Elena Ursulean, în vederea instalării unui sistem de încălzire cu centrală termică, perioada de finalizare a lucrării fiind de 45 de zile lucrătoare din momentul semnării contractului, iar valoarea, de 6.500 de lei.

Cu două săptămâni înainte, familia Grecu achitase 500 de lei, bani necesari, după spusele Elenei Ursulean, pentru demararea actelor și avizărilor necesare montării centralei termice, sumă pentru care cei doi soți nu au primit chitanță. Apoi, în 30 august, au achitat suma de 5.000 de lei, pentru care au primit chitanță, și s-au pus pe așteptat…

Finalmente, până la sfârșitul lunii octombrie, cei de la Deservinstal i-au debranșat de la Colterm și le-au instalat caloriferele și asta a fost tot! Ba nu: în prima jumătate a lunii noiembrie, cei doi soți au fost contactați de către Elena Ursulean pentru achitarea ultimei tranșe de bani, reprezentând suma de 1.100 lei, deși nu se avansase cu lucrarea în nici o direcție.

Sperând că, până la urmă, totul se va termina cu bine, familia Grecu i-a plătit patroanei firmei și ultimii bani prevăzuți în contract, adică 1.100 de lei, chiar dacă nici pentru aceștia n-a primit chitanță…

Ce s-a întâmplat de atunci până astăzi: „În urma discuțiilor telefonice cu doamna Ursulean în decursul acestei perioade nu am obținut decât amânări și, în cele din urmă, a început să adopte o atitudine neadecvată (ridicarea tonului și amenințările cu neterminarea lucrării). În momentul în care i-am transmis că o să depunem plângeri la instituțiile statului, Protecția Consumatorilor, Poliție (n.r. – lucru pe care familia Grecu l-a și făcut), pentru rezolvarea acestei probleme și recuperarea banilor, atitudinea adoptată de doamna Ursulean a fost una caracteristică: <Nu aveți ce să îmi faceți… Nu îmi este frică de nimic>.

Am încercat să solicităm actele necesare (proiect gaz, avizări, etc) pe care dumneaei ar fi trebuit să le aibă încă din prima faza a proiectului, însă nu am primit nici un act. În momentul de față, așa cum am precizat mai sus, suntem debranșați de la Colterm, debranșarea fiind făcută ilegal, pur și simplu la decizia doamnei Ursulean, reprezentanta SC Deservinstal DS SRL. Am verificat la Colterm și nu a fost depus nici un act care să permită acestei firme să debranșeze de la furnizorul local de energie termică”.

Păgubiții strâng rândurile

Între timp, soții Grecu au căutat informații și pe internet despre Deservinstal, au găsit articolul nostru și au luat legătura cu colegul de suferință, Ioan Dina, de la care au aflat că încă o familie înșelată de Elena Ursulean îl contactase. Așadar, crește numărul celor înșelați de Elena Ursulean și firma sa, Deservinstal, iar polițiștii închid ochii sau pasează responsabilitatea altor instituții.

Secția 3 își declină (in)competența

Concret, protagonistul primului articol, Ioan Dina, s-a adresat, în vara anului trecut, Secției 3 Poliție, pe raza căreia se află domiciliul său, reclamând faptul că a fost înșelat de Elena Ursulean și Deservinstal, însă „oamenii legii” s-au spălat pe mâini și i-au comunicat păgubitului că nu intră în atribuțiile lor să cerceteze ce s-a întâmplat, ci e o chestiune ce se poate rezolva doar în instanță.

Secţia 3 caută poliţişti competenţi

Serios?! S-or fi schimbat codurile pe ici, pe colo, prin părțile esențiale, dar, din câte știm noi, înșelăciunea tot în Codul penal este incriminată, nu în cel civil… Sau te pomenești că n-o fi vorba de înșelăciune? Păi asta o poți constata doar după ce cercetezi cazul, nu așa, simulezi că ai verificat și îți declini rapid competența, trimițând omul să se judece cu escrocii.

Același lucru i s-a întâmplat și familiei Grecu, care a încercat să depună o plângere la Secția 3, însă onor polițiștii au refuzat să i-o primească, trimițându-i pe păgubiți la… Protecția Consumatorului! Oameni buni, voi pentru ce vă luați salariul? În fine, în urma refuzului incredibil al polițiștilor de la Secția 3 de a-și face meseria, soții Grecu nu s-au dat bătuți și au reușit să depună plângerea împotriva firmei Deservinstal la sediul IPJ Timiș.

Sigur, e posibil ca, în urma cercetărilor pe care le vor întreprinde cei de la IPJ Timiș, răspunsul pe care îl va primi familia Grecu să fie identic cu cel pe care Secția 3 l-a transmis familiei Dina. Pe de altă parte, e la fel de posibil ca alți polițiști, mai competenți și mai conștienți de sarcinile stabilite prin fișa postului, să ia în serios noua sesizare și să înceapă o cercetare serioasă a activității firmei Deservinstal.

Dacă vrei cu adevărat, poți

De altfel, în ziarul nostru v-am prezentat, în toamna lui 2015, escrocheria cu locuri de muncă fictive orchestrată de niște țepari cu mult tupeu, care, tot așa, încasau banii, iar apoi își lăsau clienții cu ochii în soare. Păgubiții au făcut plângeri peste plângeri la Protecția Consumatorului, dar degeaba, țeparii înființau firme noi și-și continuau „afacerea”, care a fost stopată doar în urma intervenției poliției și a parchetului.

În cele din urmă, cei doi escroci au fost trimiși în judecată, pentru săvârșirea a 48, respectiv 29 de infracțiuni de… înșelăciune! Deocamdată, Elena Ursulean și Deservinstal au în „palmares” trei victime – noi doar de trei cazuri știm, dar e foarte posibil ca numărul păgubiților să fie mult mai mare -, iar întrebarea noastră este: cât mai așteaptă poliția pentru a interveni, la ce număr de victime se apucă de treabă?

Protecția Consumatorilor se oprește la jumătatea drumului

Vă spuneam, la începutul articolului, că nu doar polițiștii dorm pe ei în loc să-și facă meseria și să stopeze înșelarea clienților de către Elena Ursulean și Deservinstal, iar când afirmam lucrul acesta ne refeream la Protecția Consumatorilor. În 14 iulie 2016, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Timiș (CJPC) îl informa pe Ioan Dina că „operatorul economic Deservinstal DS SRL a fost sancționat contravențional pentru nerespectarea clauzelor contractuale” și că „a fost dispusă măsura de remediere sau, dacă acest lucru nu este posibil, de restituire a contravalorii serviciilor”.

Perfect, doar că, în urma unei noi sesizări a păgubitului, care, în 29 septembrie, informa CJPC Timiș că firma nu a făcut nimic din ce i s-a trasat, Protecția Consumatorilor îi răspundea astfel petentului: „Operatorul economic a fost sancționat contravențional pentru neaducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse în termenele și condițiile prevăzute în procesul-verbal de constatare a contravenției (…) din 15.07.2016 (…) În vederea recuperării prejudiciului creat de către societate, vă îndrumăm a vă adresa instanței de judecată”.

Așadar, chiar dacă a făcut ceva în plus față de poliție, adică i-a aplicat două amenzi – chestiune care, în fond, nu-l ajută cu nimic pe păgubit -, până la urmă și Protecția Consumatorilor s-a spălat pe mâini și a trimis păgubitul să-și recupereze banii în instanță… A făcut oare această instituție tot ce putea pentru ca țepele date de Deservinstal să înceteze? Noi spunem că nu.

Comisarii de la Protecţia Consumatorilor s-au oprit la jumătatea drumului

În Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor (republicată), la articolul 56 se spune așa: 1) Odată cu aplicarea sancțiunii amenzii contravenționale, agentul constatator poate propune una dintre următoarele sancțiuni complementare: (…) b) închiderea temporară a unității pe o durată de la 6 luni la 12 luni (…) în cazurile în care se constată (…) săvârșirea repetată a unor abateri sancționate de organele de control în decurs de 6 luni de la prima constatare”.

Păi Ioan Dina aștepta deja de un an ca Deservinstal să îi execute lucrarea, i-ai dat firmei și amendă contravențională, ai primit și plângeri de la alți clienți înșelați, ai văzut că pe țepari îi doare în cot de amenzi, ba își deschid și altă firmă cu același profil, și, cu toate astea, tu, Protecția Consumatorilor, nu aplici legea până la capăt și nu închizi temporar firma, ci îi comunici senină petentului să-și caute dreptatea în instanță.

Dacă ne amintim bine, în vară, angajații CJPC Timiș ieșiseră în stradă să ceară mărirea salariilor; probabil, n-au primit satisfacție, iar acum își fac și ei treaba pe jumătate…