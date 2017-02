Sute de tineri din vestul ţării se roagă pentru ea! Cine e tânăra aflată în stare gravă la Timișoara, în urma accidentului de sâmbătă

Este tânără, frumoasă, iubită în zona unde s-a născut (Cladova) și unde are prieteni (Păuliș, Lipova și Arad), este respectată în meseria ei – este hairstylist și are un salon la Păuliș. Ieri însă, un accident grav – cauzele oficiale ale producerii acestuia nu au fost făcute publice dar AICI poți afla mai multe – provocat la Lipova , o pune pe Florina la încercarea vieții sale de până acum. Și are aproape 23 de ani!

În fața pericolului – starea de sănătate i s-a agravat ieri și a fost transportată aseară de la Arad la Secția de Neurochirurgie a Spitalului Județean Timiș – Florina este susținută de părinți și prieteni, care se roagă pentru sănătatea acesteia. Sute de mesaje de încurajare și rugăciune curg pe rețelele de socializare, pentru a o sprijini pe Florina Ioana Risti.

Special Arad a încercat să ia legătura cu cineva din cadrul Spitalului Județean Timiș pentru a afla detalii legate de starea de sănătate a Florinei, însă, din păcate, ne-am lovit de faptul că această unitate medicală nu are un purtător de cuvânt.