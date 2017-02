Sorin Grindeanu, despre posibila implicare în dosarul vânzării imobilelor naționalizate de la Timişoara: E o manipulare de joasă speţă

Premierul Sorin Grindeanu a catalogat, sâmbătă seara, informația apărută în spațiul public despre o posibilă implicare a sa în dosarul vânzării imobilelor naționalizate de la Timișoara ca fiind „o manipulare de joasă speță”.

„Am văzut că se tot spune în spațiul public cum că am vreo legătură cu un dosar (dosarul vânzării imobilelor naționalizate din Timișoara — n.r). Asta e o chestiune care este o manipulare de joasă speță. Nu am răspuns niciodată, când am fost viceprimar al orașului, de domeniul patrimoniului orașului. Deci lucrurile sunt cât se poate de clare”, a declarat șeful Executivului, la România TV.

De asemenea, el a precizat că nu a fost chemat la DNA în dosarul privind emiterea OUG 13, la fel cum s-a întâmplat cu alți membri ai Guvernului.

În legătură cu numirea unui titular pentru portofoliul Justiției, Sorin Grindeanu a reiterat faptul că se ia în calcul posibilitatea ca acesta să fie o persoană neimplicată politic, care și-a câștigat respectul colegilor săi și „care poate să coordoneze politica în domeniul Justiției sau la Ministerul Justiției împreună cu celelalte instituții”.

Premierul a ținut să sublinieze că aceasta este una dintre posibilități „care poate fi luată extrem de serios în calcul”, adăugând că va mai avea discuții în acest sens, iar decizia va fi luată pe parcursul săptămânii viitoare, în ton cu colegii săi din PSD și din coaliția din guvernare.

Sorin Grindeanu a mai amintit faptul că, în prezent, se lucrează la „două legi extreme de importante pentru România”, respectiv legea prevenției, care va fi un semnal dat mediului de afaceri, dar și la legea salarizării unice.

Totodată, premierul a punctat faptul că transportul pentru studenți va fi gratuit, așa cum s-a adoptat în ședința de Guvern.