Sentinţă în cazul unui timişean acuzat de CRIMĂ: 10 ani şi 10 luni după gratii! Bărbatul ucis era tatăl a 10 copii

Judecatorii au dat sentinta in cazul crimei de la Scaius, unde un barbat de 68 de ani a fost omorat cu toporul de proprietarul unei stane din localitatea Dragoiesti, judetul Timis.

Crima din in vara anului 2015 a fost una dintre cele mai oribile fapte de omor petrecute in Caras-Severin. Pe timpul judecarii dosarului, criminalul s-a aflat permanent sub control judiciar, lucru care a facut ca politistii sa vegheze continuu ca nu cumva conflictul dintre cele doua familii sa izbucneasca din nou.

Scandalul din 2015 a plecat de la faptul ca victima si fiii lui ar fi intrat cu oile pe terenul criminalului, iar acesta din urma i-a atacat cu un topor.

Barbatul ucis era tatal a zece copii.

Condamnatul a fost gasit vinovat de omor, dar si pentru loviri si alte violente.

Sentinta dictata de catre Tribunalul Caras-Severin nu este definitiva si a fost atacata cu apel atat de catre familia victimei, cat si de procurori, care considera ca pedeapsa este mult prea mica pentru o fapta atat de grava.

Foto: reconstituire

Sursa: resita.ro