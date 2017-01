Sebastian Ghiţă: Kovesi m-a abordat în clădirea SRI numită K2 pentru a stabili împreună cu mine cum să distrugă Realitatea TV

Omul de afaceri Sebastian Ghiţă a susţinut, luni seară, într-o nouă apariţie la România TV, că dosarul Realitatea Media a fost „măsluit” şi că Laura Codruţa Kovesi l-a contactat „pentru a distruge Realitatea TV, dorind să folosească acest post de televiziune pentru sistem”.

El a mai susţinut că actualul procuror-şef al DNA ar fi făcut presiuni asupra sa pentru a veni cu „denunţuri şi date pe care să le interpreteze, dorind să facă un dosar mare care să o împingă spre vârful Ministerului Public”.

„Am să vă prezint felul în care aceste dosare sunt măsluite după modelul brevetat de Laura Codruţa Kovesi în celebrul dosar Realitatea. O să vedeţi felul în care Kovesi a vrut să distrugă Realitatea TV. Kovesi m-a abordat în clădirea SRI numită K2, unde stăteam împreună la masă şi mi-a spus că ascultându-l pe Vîntu şi-a dat seama că nu mai are finanţare pentru Realitatea. A văzut cât de vulnerabil este Vîntu şi ştia că va accepta într-un fel să primească finanţare şi să cedeze Realitatea TV. Am acceptat acest lucru.

Dânsa s-a gândit că va putea să-l doboare şi să-l scoată din joc mult mai repede, iar probabil Realitatea TV să devină o televiziune supusă (…) Am semnat acel contract de management cu Vîntu şi am acceptat să finanţez Realitatea TV. La ceva timp au apărut fricţiunile între mine şi Vîntu, iar Kovesi a stat la pândă şi a luat făcut un dosar pe bază acestor fricţiuni/certuri dintre mine şi Vîntu. A început să-mi explice cum şi în ce fel pot fi conduse discuţiile cu Vîntu astfel încât ele să pâră şantaj, ameninţare sau să se încadreze la nişte fapte penale. Am ascultat de dânsa că aveam o relaţie de încredere şi prietenie şi pentru că punea pasiune în dorinţă dânsei de a-l înfunda pe Vântu şi nu aş fi vrut să o refuz sau să mă cert cu dansa”, a susţinut Sebastian Ghiţă, citind un presupus schimb de mailuri în care Kovesi i-ar fi cerut să îi aducă un document convingător că Vîntu l-a amenintat cu moartea, aşa cum susţinuse anterior.

El a mai spus că a fost presat de Kovesi, pentru a veni cu „denunţuri şi date pe care să le interpreteze, dorind să facă un dosar mare care să o împingă spre vârful Ministerului Public şi să-şi consolideze cariera”.

„Eu ştiu bine cum au stat lucrurile şi ştie şi doamna Kovesi. Nu am crezut că se va schimba atât de mult încât să breveteze acest model şi să îl explice şi altor procurori care la rândul lor măsluiesc dosare”, a mai susţinut omul de afaceri în cea de a treia apariţie la România TV, de la dispariţia sa, în 21 decembrie.

