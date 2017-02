Se întâmplă în Timiş! Puterea exemplului funcționează

O localitate din Timiş are majoritatea clădirilor reabilitate. Fiecare imobil aduce un farmec aparte, o pată de culoare şi de bun-gust. Povestea imobilelor renovate a început în urmă cu câţiva ani. Primul care a dat o nouă faţă clădirilor a fost edilul-şef al oraşului Deta, Petru Roman.

„Am reparat clădirea primăriei şi apoi toate clădirile care sunt în patrimoniul instituţiei. La început am vorbit și cu alţi proprietari, să-şi renoveze clădirile. De exemplu, clădirea cooperaţiei se afla între două imobile care erau în proprietatea primăriei. Am vorbit cu reprezentanţii acesteia şi am reuşit să-i conving să-şi repare clădirea”, ne-a declarat Petru Roman.

Aşa a început totul. Apoi, a venit rândul celor de la Pompieri şi de la Ambulanţă, după care proprietarii locuinţelor au urmat exemplul. În Deta, primăria deţine peste o sută de locuinţe, care au fost deja amenajate. În cele trei cartiere de blocuri au început operațiunea de anvelopare. În total, în oraşul timişean trăiesc peste 6.000 de locuitori.