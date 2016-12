Revelionul petrecut departe de casă, cu mult dor în suflet. O bănăţeancă îşi va strânge copilul în braţe la cumpăna dintre ani

Să petreci Revelionul departe de casă nu este cea mai plăcută situație. Românilor plecați la muncă le este foarte greu. Perioada sărbătorilor este una înărcată și din punct de vedere emoțional. E greu inclusiv pentru cei aflați în România, care sunt singuri, dar mai pentru cei plecați peste granițele țării, la muncă, departe de copii, de cei dragi. Am întâlnit o astfel de persoană, o reșițeancă încercată de astfel de sentimente:

„Anul acesta voi petrece Revelionul acasă, cu fetița mea. Este unul special, fiindcă de Crăciun am fost plecată în Austria, la muncă. Este primul Revelion, după trei ani, când sunt acasă alături de familie. Chiar dacă am vorbit pe internet, nimic nu se compară cu strângerea în brațe a copilului tău. Asta am să facm acum, am să profit din plin de această perioadă”, ne-a spus Daniela din Reșița.

Oricât de greu este trebuie să fim optimiști și să ne gândim că tehnologia face lucrurile mai simple. Putem păstra legătura cu persoanele dragi! Este suficient sa inițiem un apel video și să ne bucurăm de conversațiile cu prietenii sau cu familia, scrie radioresita.ro.