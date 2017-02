„Protestăm, scandăm, cântăm și rezistăm!”

Aproape 4.000 de oameni s-au adunat, vineri aseară, în Piața Victoriei din Timișoara, pentru a-și manifesta, din nou, dezacordul față de modul în care a fost adoptată Ordonanța 13, abrogată între timp printr-un nou act normativ, OUG 14.

A fost a 11-a zi de proteste, și cei care au venit seară de seară în piață spun că nu se vor opri decât după ce vor fi convinși că o astfel de ordonanță nu va mai putea fi vreodată adoptată. Dacă în primele zile fiecare a venit cu recuzita de acasă, acum protestatarii aveau ocazia să-și procure de la fața locului o pancartă sau un steag.

„Am scris mai multe mesaje, ca oamenii să aibă posibilitatea să își aleagă. Și, apoi, confecționăm pe loc și pancartele. Împărțim și banderole”, declară Rolf, un tânăr care ieri a bifat al 15-lea protest. „Eu am fost și la protestele de la Prefectură, de aceea am mai multe acțiuni”, explică el. „Sunt aici cu prietenii mei și vom mai veni! Ziua muncim, seara venim la protest”, mai spune tânărul.

Pe platoul din fața Operei s-au aflat și părinți cu copii: cei mai măricei au primit steaguri să le fluture, iar cei micuți exersau mersul abia învățat, în pas șovăielnic sau mai sigur. Așa am remarcat-o pe Ingrid, în vârstă de un an și trei luni: „Am venit pentru ea, în speranța că se va schimba ceva. Pentru mine, problema cu justiția e foarte importantă și vă spun sincer, nu mai am încredere că se joacă cinstit”, ne-a spus mămica lui Ingrid.

În acest timp, la microfon se succedau vorbitori care doreau să transmită celor prezenți mesajul lor: un student grec care studiază la Timișoara a spus că este alături de protestatari; un tânăr care a studiat în SUA a povestit cum, internat fiind într-un spital din București pentru o operație, a aflat că va trebui să dea o mică „atenție”; iar un altul a transmis celor prezenți salutul unor timișoreni stabiliți în Canada, odată cu asigurări că protestele sunt urmărite cu atenție și peste Ocean.

A urcat la microfon și un domn care s-a recomandat a fi „Pensionarul”, care și-a îndemnat colegii de generație să-i susțină pe tineri în lupta lor. A avut, acest ultim vorbitor, cui să se adreseze, deoarece în piață erau și persoane trecute de a doua tinerețe.

„Cinste vouă, tinerilor”, a spus, cu admirație, un alt pensionar. În piață se strângeau semnături și pentru Proclamația România 2017+.

A fost, protestul de vineri seară, unul pașnic, civilizat, în care mesajele și scandările alternau cu cântece ale căror versuri au fost scrise special pentru manifestație. Cunoscuta piesă a cântăreței Nicola- Iarna (milioane), a fost cântată cu următorul refren: „Milioane de români în stradă/Milioane țara să ne vadă/protestăm, scandăm, cântăm și rezistăm!”

De astfel, acest ultim cuvânt pare să fi devenit un fel de termen-simbol al protestelor. „Rezist”! „Rezistăm”! Aproape de ora 22, protestatarii au pornit în marș pe străzile Timișoarei.

Foto: Adrian Pîclişan