Primarul Caransebeşului, fost coleg de liceu cu Grindeanu, despre premier: „Mulţi îl văd arogant însă, în realitate, este timid“

În urmă cu un sfert de secol, au învăţat la acelaşi liceu din Caransebeş. Unul renumit în judeţ pentru exigenţa profesorilor şi a actului de învăţământ. Cu timpul, au fost cuprinşi de microbul politicii, iar rezultatul muncii lor s-a văzut peste ani: unul a ajuns primar, altul președinte de Consiliu județean, iar cel de-al treilea, ministru și, în prezent, conduce Guvernul României.

Felix Borcean, primarul Municipiului Caransebeș, își amintește despre acele vremuri: „Cu actualul premier, Sorin Grindeanu și cu președintele Consiliului Județean Caraș-Severin, Silviu Hurduzeu, am fost coleg de liceu. Eu sunt mai mic ca ei cu un an și nu frecventam aceleași grupuri de prieteni, dar ne cunoșteam bine. Cu Sorin (Grindeanu, n.r.) pot să spun că aveam o pasiune comună, amândoi țineam cu echipa de fotbal Universitatea Craiova. Fapt interesant, aproape toți cei din anul lor, unde au fost două clase, s-au îndreptat, cu mici excepții, spre doctrina PSD. Poate așa a fost să fie. Generația lor a fost una unită, dovadă că în prezent se întâlnesc în fiecare an, și nu din cinci în cinci ani, să sărbătorească absolvirea liceului. Îmi place că și-au păstrat opțiunea politică de-a lungul timpului, indiferent daca PSD a fost sau nu la guvernare“, mărturisește Felix Borcean.

Edilul-șef al Caransebeșului remarcă că ascensiunea PSD s-a datorat și slăbiciunilor manifestate de liberali de-a lungul anilor însă, una peste alta, admiră gestul lui Sorin Grindeanu și Silviu Hurduzeu de a se înscrie în partid la doar trei zile după ce PSD pierdea alegerile din 1996, precum și consecvența de care cei doi au dat dovadă în această cursă deloc ușoară.

Cînd a fost întrebat dacă va apela, ca și primar, la ajutorul Guvernului și al prim-ministrului, Felix Borcean spune că; „Nu am nicio reticiență în această privință. Dincolo de disputele noastre de partid, de «săgețile» pe care ni le-am trimis în timp, sunt în relație bună atât cu Silvică (Silviu Hurduzeu, n.r.), cât și cu Sorin. Cu acesta din urmă m-am întâlnit acum o lună, la o nuntă, și am povestit de toate, aproape o oră. Sigur, dacă va fi nevoie, voi merge la București“.

Primarul Caransebeșului a ținut să facă și o precizare legată de o impresie greșită pe care și-au făcut-o unii față de mina afișată de primul-ministrul României: „Mulți îl văd arogant pe Sorin însă, în realitate, este timid. Dincolo de acest aspect, are putere de muncă și să sperăm că va face și treabă în fruntea Guvernului“, scrie argument-cs.ro.