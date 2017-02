Preţurile apartamentelor din Timişoara au crescut şi în ianuarie

Preţurile apartamentelor din Timişoara au continuat să crească în luna ianuarie, confirmând o tendinţă a pieţei rezidenţiale din ultimii doi ani, accentuată în 2016.

Vorbim despre o sporire cu 0,3 la sută a pretenţiilor celor care afişează online oferte de vânzare de apartamente în capitala Banatului.

Mai precis, preţul mediu al unităţii locative a crescut, în prima lună a acestui an, de la 1.027 la 1.030 de euro pe metru pătrat. Dacă raportăm valoarea medie de la sfârşitul lunii ianuarie cu cea consemnată în urmă cu un an, de 952 de euro pe metru pătrat, avem de-a face cu un plus de 8,2 procente. Partea interesantă este, însă, că în timp ce apartamentele vechi din Timişoara, care formează grosul ofertelor de vânzare, s-au scumpit cu 1,1 la sută, de la 1.018, la 1.029 de euro pe metru pătrat, cele noi s-au ieftinit cu 2,3 la sută, de la 1.056 la 1.032 de euro pe metru pătrat.

Scumpiri în toate marile oraşe

Scumpiri ale proprietăţilor rezidenţiale s-au consemnat în ianuarie şi în celelalte mari oraşe ale ţării, începând cu Bucureşti, unde plusul a fost de 1,4 procente.

La Braşov, preţul mediu a crescut, comparativ cu luna precedentă, cu 1,4 la sută, la Iaşi cu 3,6 la sută, la Cluj-Napoca cu 0,8 la sută, iar la Constanţa cu 1,6 la sută.

Se poate observa, aşadar, că scumpirile apărute la Timişoara sunt mai ponderate decât în celelalte oraşe mari. În medie, ianuarie a adus un plus de 1,3 la sută la preţurile de strigare ale locuinţelor din marile municipii. În acelaşi timp, comparativ cu situaţia din urmă cu un an, preţul mediu a urcat, la nivel naţional, cu 9,6 procente.