Povestea incredibilă a celui mai faimos Moș Crăciun timișorean

Magia sărbătorilor de iarnă este întreținută an de an de Moș Crăciun, personaj legendar (re)prezentat sub diferite forme și povești. În esență, un erou care încălzește zilele scurte și nopțile înghețate de dinaintea noului an. O perioadă în care stelele de pe cer se multiplică sub ochii noștri, pentru ca întunericul să nu câștiger teren în fața luminii. Iar visele se nasc unul după altul și totul devine posibil. Chiar și o sanie trasă de reni…

Primul ”HoHoHo”

Timișoreanul Ioan Zgârdea a început să creadă în Moș Crăciun în urmă cu zece ani, pe când tocmai trecuse în cel de-al șaselea deceniu de viață. ”Părul și barba au încărunțit, iar cunoscuții mi-au propus un nou rol”, spune bărbatul cunoscut mai mult după numele de scenă – Nelu Zgârdea.

De la Partoș, în fața unui public select

Ioan Zgârdea a văzut lumina ochilor în satul timișean Partoș, unde obișnuia – ca și acum, de altfel – să facă senzație cu o bălăceală în Bârzava înainte de Crăciun. La 21 de ani, în 1967, bărbatul debuta în lumea artistică.

”Am fost cântăreț de restaurant. Am interpretat piese de toate genurile muzicale. În 1969, pentru o scurtă perioadă, am plecat prin țară cu Circul Globus și am cântat în manej în locul lui Luigi Ionescu. După această experiență, am obținut atestatul de liber profesionist și m-am întors în restaurante: vara la Băile Herculane, iarna la Deva. Din 1971, câțiva ani am cântat alături de Aurelian Andreescu, Dorin Anastasiu, Nicolae Nițescu… în Neptun, pentru elita de partid și chiar pentru cuplul Ceaușescu. În 1973, când s-a deschis barul Internațional în Olimp, am evoluat alături de Mirabela Dauer, Gil Dobrică…”, mărturisește Nelu Zgârdea.

A plecat ”liber” din țară, dar s-a întors cu… cătușe

Timișoreanul a plecat pentru prima dată peste hotare în primăvara lui 1975. ”Am fugit pe jos, pe la Partoș. În Iugoslavia m-am folosit de un pașaport fals suedez și am luat trenul. În 13 ore eram în Germania. După câteva luni am plănuit să-mi aduc și soția și copilul, care pe atunci avea cinci ani. Ei au plecat la Varna, în Bulgaria, pentru o excursie de o zi, cum era pe atunci. Eu i-am așteptat acolo și i-am luat din grupul respectiv. La frontiera cu Serbia, am fost depistat, arestat și returnat în țară. Pentru toate acuzațiile am primit peste 11 ani de închisoare. După recursuri, am ajuns la aproape trei ani. Am ieșit cu amnistia din 1976. În total, am stat după gratii șase luni și 18 zile. Am mâncat multă bătaie de la cei mai mari criminali pentru că eram deținut politic. Inițial am fost la Ruse și Sofia, apoi la Giurgiu, Timișoara, Jilava și înapoi pe Popa Șapcă. Atunci am participat la construirea cartierului Dâmbovița, unde în mod ironic, locuiesc acum”, povestește bărbatul de 70 de ani, îmbrăcat în straie roșii de sărbătoare.

În spatele ochelarilor așezați șic, ca la Disney, Moșul scapă o lacrimă prinsă rapid în mănușa albă.

A doua fugă

După ce zăbrelele s-au ridicat, pentru Ioan Zgârdea toate ușile s-au închis. ”Nu mi-am găsit nici un loc de muncă. Anul următor am plecat la Drobeta – Turnu Severin. M-am întors în Timișoara și, întâmplător, am ajuns să particip la Revoluție. După evenimente, primele luni din 1990 le-am petrecut în Austria.

Locul ales nu era însă pe placul soției, pentru că noi dintotdeauna visam la America. Am hotărât să plec în Canada la sora mea. După trei ani, soția a obținut viză pentru Statele Unite, unde aveam o verișoară primară și mai mulți nepoți. Atunci am plănuit o altă reîntregire ilegală a familiei. Am trecut din localitatea canadiană Windsor în Detroit, unde mă aștepta soția. Din păcate, pe pod au făcut un control și m-au prins. Am stat în arest câteva ore, am plătit cauțiunea și am ajuns înapoi în România”, continuă Nelu Zgârdea.

O pensie de 275 de lei și… aventura continuă

Timișoreanul s-a reîntors de unde a plecat. ”Primii ani am lucrat la Casa de Cultură din Deta și m-a reîntors pentru scurt timp acolo, în 1995. Am participat an de an la loteria vizelor, alături de fiul meu. El a câștigat și s-a stabilit acolo. Am obținut și eu viză pentru zece ani și, în 2000, am ajuns la el în vizită. Eram în al nouălea cer. Am și demisionat prin corespondență. Din păcate, autoritățile m-au prins că lucram la negru, cântând în restaurantele de români. Mi-au tăiat viza și m-au trimis acasă. De atunci am solicitat de două ori viză și m-au respins”, spune timișoreanul care, odată întors acasă, a mai încântat pentru o vreme petrecăreții, după care a ajuns portar la un restaurant și apoi… șomer. Părea că totul s-a sfârșit! ”Am o pensie de 275 de lei, la care se adaugă indemnizația socială de 125 de lei. Un total de 400 de lei. Viața de noapte prin restaurante și teribilismele din tinerețe și-au pus amprenta asupra sănătății. Dar am rămas un visător”, spune Nelu Zgârdea, care a știut să se reinventeze: ”Am devenit Moș Crăciun”.

Orice e posibil

Pentru 30 de zile din an, Ioan Zgârdea e din nou artist. Tot anul se pregătește pentru asta. E fericit când urcă din nou pe scenă. Se află în centrul atenției, se plimbă cu caravana și, cel mai important, își dovedește lui însuși că orice e posibil.

”Încă din luna mai, îmi las barba și părul să crească. E adevărat că niciodată nu mă tund foarte scurt. Intru în pielea Moșului la Sântul Nicolae și o țin tot așa până la Crăciunul sârbesc”, spune eroul pentru care sacul plin de daruri e un cadou nesperat de la viață.

”Nu o fac pentru bani. N-am cerut niciodată onorariu. Oamenii sunt generoși. Odată am primit chiar o oală cu sarmale”, mărturisește… Moș Crăciun. Zâmbetul copiilor îi mai alungă din singurătate.

”Soția merge des în SUA, la băiat. Avem și o nepoțică. E de culoare, a fost adoptată din Etiopia. Băiatul meu, Marius Zgârdea, e artist plastic și fotograf, iar soția lui, româncă, e medic. Îmbătrânesc…”