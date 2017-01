Povestea cutremurătoare a prefectului Mircea Băcală! Rămas fără funcţie, şi-a pierdut familia şi casa. Acum locuieşte cu mama sa. Era să ajungă să lucreze la o fermă de pui în Spania

Mircea Băcală, prefectul judeţului Timiş, a trecut printr-o experienţă de viaţă terifiantă. El este un exemplu incredibil al traseului pe care-l poate avea un conducător al judeţului care îşi desfăşoară onest activitatea. Nu a acumulat bani sau averi, dimpotrivă, şi-a pierdut casa şi soţia tocmai pentru că s-a încăpăţânat să rămână corect şi demn.

Cu toate acestea, nu se consideră o victimă şi crede că sănătatea şi credinţa în Dumnezeu sunt lucrurile care trebuie preţuite cel mai mult. „Sunt alţi oameni care o duc mai greu decât mine”, spune prefectul, aflat în mijlocul unei poveşti de viaţă răscolitoare.

Când banii aduc fericirea

Mircea Băcală a devenit prefect în 2009, în timpul guvernării PDL. A pornit de jos, a lucrat ca muncitor la Elba, apoi a făcut armata, facultatea, a urmat şi câteva cursuri de perfecţionare pentru că nu-şi găsea de lucru, pentru ca în 2009 să ajungă prefect al județului Timiș, deşi, la vremea respectivă, era un necunoscut în viaţa publică. În acelaşi an s-a şi căsătorit, naş fiindu-i deputatul Alin Popoviciu.

Ca orice familist, s-a gândit să cumpere o casă, evident cu bani din bancă, bazându-se pe veniturile salariale. Se părea că drumul său în viaţă începe să intre pe un făgaş frumos, cu o carieră şi o familie pe care mulţi şi le-ar fi dorit.

A venit însă anul 2012 şi de atunci traseul său a intrat pe o pantă descendentă. Mai întâi, s-a schimbat guvernul şi a rămas fără funcţie. A fost un prim mare şoc, pentru că legislaţia de atunci nu i-a permis să ocupe un post cu o salarizare similară, fiind angajat la consiliul judeţean, cu o leafă de doar… 1.100 de lei.

Căderea era uriaşă, de la circa 1.000 de euro, cât era venitul lunar ca prefect, rămânea practic cu doar un sfert. „Nu am disperat, am încercat, împreună cu soţia, să ne organizăm, să renunţăm la vacanţe şi la alte lucruri până ne revenim financiar şi să putem salva casa”, se destăinuie Mircea Băcală.

Conjunctura nu era deloc favorabilă, pentru că toate uşile i se închideau în nas. Nimeni nu dorea să-l angajeze în mediul privat, pentru că se temeau probabil că era perceput ca un om de-al opoziţiei (la guvernare era USL, în timp ce Băcală fusese sprijinit de PDL) sau nu voiau să se încurce cu o persoană care a deţinut o funcţie atât de înaltă.

Cel mai trist este că l-au abandonat şi liderii politici ai portocaliilor din acea vreme. „Am învăţat un lucru foarte important, anume că atunci când nu mai eşti în funcţie, nimeni nu te mai bagă în seamă. Cu toţii şi-au văzut de treburile lor. La urma-urmei, cine eram eu ca să mă ajute?”, se întreabă, cu modestie, prefectul.

În aceste condiţii, a început să caute soluţii, împreună cu soţia, despre care spune că este o fire luptătoare. Bineînţeles, şi pentru aceasta şocul a fost evident, pentru că era o schimbare aproape totală a statutului şi a modului de viaţă. Soţia a venit cu o primă variantă, pe care însă Mircea Băcală nu a aceptat-o.

Era mult sub demnitatea lui, oricât se considera el ca fiind un om simplu, fără mari pretenţii. Ceea ce propunea soţia era însă exagerat: să meargă amândoi în Spania, pentru a lucra ca muncitori la o fermă de pui! De necrezut…

Ochii care nu se văd

În fine, soţia a căutat alte soluţii şi aşa a ajuns să plece doar ea în străinătate, dar în Anglia. Nici vorbă să-şi găsească ceva în domeniu (în Timişoara lucra ca psiholog), ci a trebuit să întreţină bătrâni, cum o fac majoritatea românilor simpli care lucrează în străinătate.

Consoarta lui Băcală pare să se fi acomodat repede cu viaţa britanică, mai ales că avea un salariu lunar de 2.700 de lire. Câteva luni, a suportat ea ratele la bancă, după care i-a dat de înţeles soţului că nu mai e dispusă să continue în acest mod.

Băcală s-a gândit, atunci, să vândă casa, pentru a salva căsnicia. Tranzacţia nu s-a putut face însă aşa de repede, iar soţia îl tot presa. Între timp, el a deschis proces împotriva statului pentru că a fost îndepărtat abuziv din funcţie.

Bazându-se pe experienţele anterioare, Mircea Băcală se gândea că va fi repus în funcţie, dar şi că va încasa retroactiv salariile pentru circa trei ani, ceea ce i-ar fi permis să achite o bună parte a ratelor bancare.

„Aici a fost marea cotitură! Am avut parte de o sentinţă care mi-a schimbat viaţa. Completul din procesul meu a avut o altă viziune şi, deşi m-a repus în funcţie, nu mi-a acordat drepturile salariale retroactive”, spune prefectul.

Timpul nu mai avea răbdare şi nici soţia sa, care i-a cerut divorţul. El s-a opus, iniţial, sperând că lucrurile vor lua o turnură favorabilă şi vor scăpa de grijile financiare. I-a spus să mai aştepte, pentru că urmează să redevină prefect şi, astfel, ar putea trece împreună peste dificultăţi. Fără succes, aşa că în 2015 a fost pronunţat divorţul.

„Am încercat, dar nu puteam să o ţin cu forţa. Nu ştiu dacă am făcut bine sau nu. Oricum, acum sunt mai liniştit”, spune Mircea Băcală, gândindu-se că a scăpat de povara ratelor, după ce a vândut casa ca să achite datoria la bancă. Stresul băncii era uriaş, pentru că rata lunară era de aproape 500 de euro, timp de 22 de ani.

Un nou început

Rămas fără casă, prefectul judeţului Timiş s-a mutat la mama sa. Stau într-un apartament confort 2 din Dacia şi se întreabă dacă e ceva ruşinos în asta. La această idee pare să-l conducă vorbele unor vecini sau cunoştinţe, cărora nu le vine să creadă că el a fost prefect atâţia ani şi nu s-a ales cu nici un folos material.

„Mulţi se miră, parcă unii îmi şi reproşează că am fost prefect şi nu am fost în stare să am o casă sau alte averi. Eu am fost corect, pentru că, să ştiţi, nereguli se pot face. Nu îmi pare rău, eu aşa am fost educat şi uitaţi-vă ce se întâmplă cu cei care au ales o altă cale. Eu am avut de pierdut în plan personal, dar nu vreau să fiu considerat o victimă. Pur şi simplu, aşa fost viaţa”, este poziţia prefectului.

Faptul că oamenii politici din jurul său l-au abandonat i-a rămas ca o experienţă din care a avut de învăţat, dar are şi o altă constatare, una extrem de interesantă: „Uite, cei din PSD se ajută între ei când unul rămâne fără funcţie. La PDL, nu era la fel”.

Nu acuză pe nimeni, cu atât mai puțin pe fosta soţie, pe care o poate înţelege pentru drumul ales. Este conştient că urmează să fie din nou schimbat din funcţie, dată fiind noua conjunctură politică, dar spune că se bucură de fiecare zi în care încă mai e prefect. Acum, însă, situaţia este alta, în sensul că va primi o funcţie mai bună decât data trecută, conform legislaţiei, chiar dacă el este cel care trebuie să şi-o caute. Dar viaţa personală?

„Lucrez foarte serios la refacerea ei”, răspunde Mircea Băcală, în timp ce se întreabă, nu fără temei, dacă ar fi posibil să mai treacă printr-o nouă experienţă similară, tocmai din cauza aceluiaşi motiv: că nu va mai fi prefect.